Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы, которыми ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против российских субъектов.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

Под ограничения попали компании и лица, которые обеспечивают военно-промышленный комплекс РФ, способствуют обходу санкций, ведут незаконную деятельность на временно оккупированных территориях и причастны к строительству Керченского моста.

В частности, санкционный пакет в отношении ВПК охватывает 26 физических и 31 юридическое лицо. Среди них — компании, производящие подводные, надводные и воздушные беспилотные системы, а также программное обеспечение для них.

Также в список вошли предприятия, занимающиеся производством и обслуживанием вооружения, в частности средств радиоэлектронной борьбы, систем противовоздушной обороны, бронированной техники, подводных лодок, кораблей и портового оборудования.

Отдельно санкции введены против предприятий авиастроительной отрасли, производящих и ремонтирующих детали для вертолетов семейства Ми-8, Ми-17, Ми-171, Ми-172 и Ми-14.

Еще один санкционный пакет касается семи физических и 11 юридических лиц, помогающих России обходить ограничения. Среди них — производители компонентов для ракет Х-101, Х-59М2/М2А и Искандер-К.

В санкционный список также внесены компании, которые незаконно работают на временно оккупированных территориях и причастны к строительству Крымского моста через Керченский пролив.

Украина планирует передать партнерам необходимую информацию для синхронизации санкций в международных юрисдикциях.

Как отметил советник – уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк, новые ограничения направлены против ключевых элементов российского ВПК и сетей, обеспечивающих обход санкций. По его словам, санкционное давление в дальнейшем будет только усиливаться.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов США временно исключило из санкционного списка отдельные российские суда и танкеры для завершения операций с нефтью, загруженной до 12 марта.

Источник : Офис президента

