Министерство образования и науки Украины работает над повышением заработной платы научных работников на 50% в 2026 году, в частности через сочетание базового финансирования и дополнительных стимулов.

Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Денис Курбатов в интервью агентству Интерфакс-Украина.

Повышение зарплат научных работников в 2026 году: что известно

По словам Курбатова, сейчас средняя заработная плата в научной сфере составляет около 15-18 тыс. грн, однако во многих случаях она ниже.

— К сожалению, есть и меньшие оклады, хотя я считаю, что даже средний показатель слишком низкий. В то же время есть и существенно более высокие зарплаты, ведь некоторые люди работают с привлечением внешнего финансирования, грантовых проектов Европейского Союза и средств бизнеса, — заявил заместитель министра.

По его словам, молодые специалисты, которые только начинают карьеру в науке, получают примерно 10-12 тыс. грн.

По словам замминистра, увеличение зарплаты на 30% с начала года научно-педагогическим работникам касалось именно работников университетов.

Поэтому в вузах пошли несколько другим путем, и ввели базовое финансирование по результатам аттестации.

— Это дополнительные 3 млрд грн на науку, которые мы распределяем не просто по количеству работников или размеру учреждения, а именно по успехам и результатам, полученным в процессе аттестации. Благодаря этому рост зарплаты для лучших работников может достигать 10 тыс. грн в месяц. Это первый шаг, – объяснил Денис Курбатов.

На встрече с премьером и президентом Минобразования договорились проанализировать эту модель по результатам первого квартала, чтобы выйти на увеличение общей рамки зарплаты ученым на 30% + 20% в 2026 году.

После этого в министерстве надеются на поддержку в парламенте.

— То есть мы хотим поднять общую базу до 50%, в то же время дополнительная часть, поступившая из-за аттестации, также останется.

К маю мы подготовим предложение о необходимых средствах на реализацию модели +30/20, например, с 1 июня или 1 июля. Я очень надеюсь, что нам это удастся, несмотря на непростую ситуацию с финансами страны сейчас, – добавил Денис Курбатов.

К слову, в рамках конкурса государственного заказа на научно-техническую продукцию закладывается норма до 35 тыс. грн. заработной платы для его научных работников.

Ранее в МОН сообщили, что правительство уже повысило зарплаты педагогическим и научно-педагогическим работникам: с 1 января 2026 года должностные оклады выросли на 30%, а с 1 сентября планируется дополнительное повышение еще на 20%.

