В МОН сообщили, что правительство утвердило постановление о повышении минимальной зарплаты учителей в 2026 году. С 1 января на 30% увеличены должностные оклады всех педагогических и научно-педагогических работников учреждений государственной и коммунальной форм собственности, независимо от подчинения. В дальнейшем, с 1 сентября 2026 года, планируется повышение еще на 20%.

Какой будет минимальная зарплата учителей в 2026 году и планируют ли ее повышать, читайте в нашем материале.

За что будут доплачивать учителям

Для выплат педагогам из государственного бюджета на 2026 год предусмотрено 64,6 миллиарда гривен. Повышение касается не только учителей общего среднего образования, но и работников дошкольного, внешкольного, профессионального и специального предвысшего образования, которых в основном финансируют местные бюджеты.

Сейчас смотрят

Дополнительные средства будут поступать общинам за счет увеличения объема образовательной субвенции и других государственных программ, часть из которых будет поступать в виде налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и оставаться в местных бюджетах для покрытия расходов на повышение окладов.

Более того, размер минимальной зарплаты учителей в 2026 году вырастет за счет доплат за работу в неблагоприятных условиях. На этот период, с января по август, из государственного бюджета выделено 10,37 миллиарда гривен. Доплаты получат более 409 тысяч педагогов, из которых более 25,5 тысячи работают на прифронтовых территориях. Размер доплаты составляет:

2 000 грн (2 600 грн до уплаты налогов) для всех педагогов;

4 000 грн (5 200 грн до уплаты налогов) для работников на прифронтовых территориях.

Для педагогов с нагрузкой сверх ставки сумма доплаты увеличивается пропорционально.

Вырастет ли минимальная заработная плата учителей в 2026 году

В то же время 8 января 2026 года на рассмотрение в ВР поступили два законопроекта, касающиеся установления справедливого уровня минимальной зарплаты для работников образования.

В частности, законопроект № 14354 предусматривает установление минимальной зарплаты для педагогов и научно-педагогических работников учреждений общего среднего, высшего, профессионального и специального предвысшего образования на уровне 30 тысяч гривен в месяц.

В пояснительной записке указано, что нынешний минимум, закрепленный в госбюджете, не соответствует реалиям жизни граждан и фактически не обеспечивает базовые потребности. Цель законопроекта — гарантировать минимально необходимый уровень зарплаты, достаточный для нормальной жизни, а не только для выживания.

Законопроект № 14358 предлагает внести изменения в статью 20 Закона Украины О дошкольном образовании и установить минимальную зарплату работников детских садов на уровне не ниже минимума педагогов общего и профессионального образования.

В категорию таких работников входят: руководители учреждений дошкольного образования (директора, заместители), заведующие подразделениями, воспитатели, ассистенты, учителя-дефектологи, логопеды, практические психологи, социальные педагоги, инструкторы по физкультуре, музыкальные руководители, руководители кружков и студий и т. д.

Авторы документа подчеркивают, что работники детских садов обеспечивают социализацию детей, помогают в подготовке к школе, формируют творческие и социально значимые навыки, а также облегчают жизнь родителям, обеспечивая уход и воспитание детей.

Если оба законопроекта будут приняты, это позволит законодательно урегулировать вопрос справедливого уровня минимальной зарплаты для педагогов и работников дошкольных учреждений.

На реализацию предусмотренных мер можно будет привлекать средства госбюджета, а также гранты и программы международной помощи.