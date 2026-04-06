Міністерство освіти і науки України працює над підвищенням заробітної плати наукових працівників на 50% у 2026 році, зокрема через поєднання базового фінансування та додаткових стимулів.

Про це повідомив заступник міністра освіти і науки Денис Курбатов в інтерв’ю агентству Інтерфакс-Україна.

Підвищення зарплат наукових працівників у 2026 році: що відомо

За словами Курбатова, наразі середня заробітна плата в науковій сфері становить близько 15–18 тис. грн, однак у багатьох випадках вона є нижчою.

— На жаль, є й менші оклади, хоча я вважаю, що навіть середній показник надто низький. Водночас є й суттєво вищі зарплати, адже окремі люди працюють із залученням зовнішнього фінансування, грантових проєктів Європейського Союзу та коштів бізнесу, — заявив заступник міністра.

За його словами, молоді спеціалісти, які лише починають кар’єру в науці, отримують приблизно 10–12 тис. грн.

За словами заступника міністра, збільшення зарплати на 30% від початку року науково-педагогічним працівникам стосувалося саме працівників університетів.

Тож у вишах пішли дещо іншим шляхом, і запровадили базове фінансування за результатами атестації.

— Це додаткові 3 млрд грн на науку, які ми розподіляємо не просто за кількістю працівників чи розміром установи, а саме за успіхами та результатами, отриманими в процесі атестації. Завдяки цьому зростання зарплати для найкращих працівників може сягати до 10 тис. грн на місяць. Це перший крок, — пояснив Денис Курбатов.

На зустрічі із прем’єркою та президентом у Міносвіти домовилися проаналізувати цю модель за результатами першого кварталу, щоб вийти на збільшення загальної рамки зарплати науковцям на 30% + 20% у 2026 році.

Після цього в міністерстві сподіваються на підтримку в парламенті.

— Тобто ми хочемо підняти загальну базу до 50%, водночас додаткова частина, яка надійшла через атестації, також залишиться.

До травня ми підготуємо пропозицію щодо необхідних коштів на реалізацію моделі +30/20, наприклад, із 1 червня або 1 липня. Я дуже сподіваюся, що нам це вдасться попри непросту ситуацію з фінансами країни зараз, – додав Денис Курбатов

До слова, в межах конкурсу державного замовлення на науково-технічну продукцію закладається норма до 35 тис. грн заробітної плати для його наукових працівників.

Раніше у МОН повідомили, що уряд уже підвищив зарплати педагогічним і науково-педагогічним працівникам: із 1 січня 2026 року посадові оклади зросли на 30%, а з 1 вересня планується додаткове підвищення ще на 20%.

