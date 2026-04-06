В Украине планируют запустить новый международный железнодорожный маршрут в болгарскую Варну.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

Поезд из Украины в Болгарию: когда начнет ездить

По словам Кулебы, уже есть предварительные договоренности по маршруту Киев – Львов – Черновцы – Сучава – Бухарест – Варна.

Сейчас смотрят

Он рассказал, что международный железнодорожный маршрут может быть запущен уже в начале июня 2026 года.

– Это решение важно и для развития транспортного сообщения со странами ЕС, и для людей. В частности, для детских групп, которые летом традиционно едут на отдых, – говорится в сообщении.

Как отметил Кулеба, благодаря оптимизации маршрута удалось избежать простоев вагонов, что позволит сберечь текущую стоимость билетов.

Кроме того, обновленная конфигурация поможет более рационально использовать ресурс подвижного состава на других направлениях.

Путешествие будет длиться до 30 часов, что по времени не уступает автобусу, но предлагает гораздо более высокий уровень комфорта и надежности. Точный график движения будет обнародован по результатам тестового рейса.

Кулеба рассказал, что важным вопросом является цена на билет для такого международного железнодорожного маршрута.

По его словам, предварительно, румынская и болгарская стороны согласовали возможность включения маршрута в механизм PSO (государственного заказа), что позволяет снизить стоимость билетов. Однако сейчас ведутся переговоры.

В то же время Кулеба добавил, что следующим шагом станет финализация тарифного решения и запуск тестового состава вместе с партнерами.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.