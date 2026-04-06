В Україні планують запустити новий міжнародний залізничний маршрут до болгарської Варни.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Потяг з України до Болгарії: коли почне їздити

За словами Кулеби, вже є попередні домовленості за маршрутом Київ – Львів – Чернівці – Сучава – Бухарест – Варна.

Він розповів, що міжнародний залізничний маршрут можуть запустити вже на початку червня 2026 року.

– Це рішення важливе і для розвитку транспортного сполучення з країнами ЄС, і для людей. Зокрема, для дитячих груп, які влітку традиційно їдуть на відпочинок, – йдеться у повідомленні.

Як зазначив Кулеба, завдяки оптимізації маршруту вдалося уникнути простоїв вагонів, що дозволить зберегти поточну вартість квитків.

Крім того, оновлена конфігурація допоможе раціональніше використовувати ресурс рухомого складу на інших напрямках.

Подорож триватиме до 30 годин, що за часом не поступається автобусу, але пропонує значно вищий рівень комфорту та надійності. Точний графік руху оприлюднять за результатами тестового рейсу.

Кулеба розповів, що важливим питанням є ціна на квиток для такого міжнародного залізничного маршруту.

За його словами, попередньо, румунська та болгарська сторони погодили можливість включення маршруту до механізму PSO (державного замовлення), що дозволяє знизити вартість квитків. Однак наразі тривають переговори.

Водночас Кулеба додав, що наступним кроком стане фіналізація тарифного рішення та запуск тестового потяга разом з партнерами.

