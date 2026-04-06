Бізнес і зокрема промисловість на прифронтових територіях потребує комплексної державної підтримки, адже створені робочі місця є запорукою утримання і повернення людей.

Таке переконання висловив голова Асоціації прифронтових міст і громад Ігор Терехов у своїй колонці на порталі Укрінформ.

Що сказав Терехов про прифронтову промисловість

– Навіть під обстрілами зберігається частина промисловості – і саме вона тримає економічне життя. Працюють підприємства – працює транспорт, енергетика, малий бізнес. Є робота – залишаються люди, – наголосив він.

Ігор Терехов перерахував низку інструментів, які мають впроваджуватися державою задля підтримки промисловості в прифронтових регіонах.

Зараз дивляться

– Йдеться про створення зрозумілих і довгострокових умов для інвесторів: податкові стимули для нових виробництв, спрощення імпорту обладнання, можливість прискореної амортизації. Не менш важливим є страхування воєнних ризиків, державні гарантії для кредитування та окремі інструменти підтримки для прифронтових регіонів – розповів очільник АПМГ.

Паралельно, додав він, необхідно забезпечити доступ до фінансування через пільгові кредитні програми та розвиток спеціалізованих фінансових інструментів для промисловості.

– Окрему роль відіграють громади. Саме на місцевому рівні найкраще видно, які проєкти можуть стати точками зростання, де є кадровий потенціал і як працювати з інвесторами. Тому громади мають отримати більше інструментів для запуску економічного розвитку, – зазначив посадовець.

На його думку, якщо цього не зробити зараз, після війни Україна може зіткнутися з відтоком робочої сили за кордон і остаточним закріпленням сировинної моделі економіки.

– За такого сценарію відбудова, звичайно, відбудеться, але без українського економічного прориву, – констатував Ігор Терехов.

Фото: Асоціація прифронтових міст і громад

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.