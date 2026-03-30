В понедельник, 30 марта, Еврокомиссия одобрила рабочую программу на 1,5 млрд евро в рамках Европейской программы оборонной промышленности (EDIP). Этот инструмент предусматривает интеграцию оборонной промышленности Украины в оборонно-промышленный комплекс ЕС.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Еврокомиссии.

Интеграция Украины в ОПК ЕС: что известно

Отмечается, что EDIP должен решить неотложные проблемы европейской обороны и безопасности путем наращивания производственных мощностей, усиления сотрудничества с Украиной, укрепления совместных европейских закупок и развития европейских оборонных проектов, представляющих общий интерес, что является значительным шагом в усилиях ЕС по укреплению безопасности Европы.

– Теперь государства-члены ЕС, Норвегия и впервые в рамках оборонно-промышленной программы ЕС Украина и их отрасли могут воспользоваться возможностями финансирования для усиления оборонного сотрудничества и наращивания производства, – сказал еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс.

Еврокомиссия сообщает, что более 700 млн евро в рамках программы EDIP направят на наращивание производства ключевых элементов оборонной промышленности ЕС. Речь идет, в частности, о системах противодействия беспилотникам, ракетам и боеприпасам — критически важным направлениям для усиления обороноспособности Европы и Украины.

Из этой суммы €260 млн. предусмотрено в рамках Инструмента поддержки Украины (USI). Денежные средства пойдут на восстановление и модернизацию оборонной технологической и промышленной базы Украины (DTIB). Финансирование будет направлено на совместные проекты с европейскими партнерами, которые позволят увеличить производственные мощности как в Украине, так и в странах ЕС.

Отдельно €325 млн. получит направление европейских оборонных проектов совместного интереса (EDPCI). Эти средства используются для запуска и реализации масштабных совместных промышленных инициатив, открытых не только для государств-членов ЕС, но и для Украины и Норвегии.

Еще 240 млн евро предусмотрено на совместные закупки оборонной продукции. Речь идет о финансировании приобретения систем противодействия дронам, противовоздушной и противоракетной обороне, а также наземных и морских боевых систем. Участие в программе смогут принимать консорциумы государств ЕС и Норвегии, при этом максимальный размер гранта на один проект составит €20 млн.

Поддержку также получат оборонные стартапы, малые и средние предприятия и компании средней капитализации. На эти цели предусмотрено €100 млн через фонд FAST, направленный на укрепление и трансформацию цепей поставок в оборонной сфере.

Дополнительно €35,3 млн выделят в рамках инициативы BraveTech – программы оборонных инноваций ЕС. Она поддержит украинские и европейские компании, в том числе стартапы и МСП, работающие над решениями для нужд Вооруженных сил Украины и повышения конкурентоспособности оборонной промышленности Европы.

Первый раунд конкурсов в рамках EDIP стартует 31 марта 2026 г. на Портале финансирования и тендеров ЕС.

Напомним, что Украина станет полноценной частью новой европейской оборонной архитектуры в рамках программы EDIP (European Defence Industry Programme), стало известно в ноябре 2025 года.

