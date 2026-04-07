Реформа законодательства о мобилизации в Украине находится на финальной стадии. Разработанную концепцию представят на рассмотрение Верховной Рады и представят украинцам в течение месяца.

Об этом заявил глава фракции Слуга народа, член комитета по национальной безопасности и обороне Давид Арахамия в комментарии Телеграф.

По словам Арахамии, вопрос реформирования мобилизации находится в активной разработке министра обороны Украины Михаила Федорова.

Он поделился, что глава Минобороны представит концепцию в комитете Верховной Рады, а затем для фракций и групп, поскольку будут необходимы законодательные изменения.

– Там большая реформа. Они уже на завершающей стадии находятся, – отметил он.

Арахамия рассказал, что эту реформу мобилизации представят в течение месяца.

В вопросе усиления более жестких ограничений против лиц, избегающих мобилизации, Арахамия прогнозирует применение разных уровней мер для влияния. По его словам, речь идет как об улучшении, так и ухудшении.

– У него (Федорова, – Ред.) определенный новый баланс восстанавливается как концепция. Там вопросы, например, два миллиона человек в розыске (ТЦК – Ред.). С розыска они все снимаются, но есть определенная процедура, что делать в дальнейшем, – сказал Арахамия.

Нардеп отметил, что реформа объединяет как популистские идеи, так и достаточно строгие нормы. По его словам, механизм работы реформы можно будет понять только после всеобъемлющего рассмотрения всей концепции.

Арахамия подчеркнул, что предложенные Министерством обороны изменения будут способствовать предотвращению насильственных действий против работников ТЦК, количество которых сейчас увеличивается.

