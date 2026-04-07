Реформа законодавства про мобілізацію в Україні перебуває на фінішній стадії. Розроблену концепцію представлять на розгляд Верховної Ради та презентують українцям протягом місяця.

Про це заявив очільник фракції Слуга народу, член комітету з національної безпеки і оборони Давид Арахамія у коментарі Телеграф.

За словами Арахамії, питання реформування мобілізації зараз перебуває в активній розробці міністра оборони України Михайла Федорова.

Зараз дивляться

Він поділився, що очільник Міноборони представить концепцію у комітеті Верховної Ради, а згодом для фракцій та груп, оскільки будуть необхідні законодавчі зміни.

– Там велика реформа. Вони вже на завершальній стадії перебувають, – зазначив він.

Арахамія розповів, що цю реформу мобілізації представлять протягом місяця.

У питанні посилення більш жорстких обмежень проти осіб, які уникають мобілізації, Арахамія прогнозує застосування різних рівнів заходів для впливу. За його словами, йдеться як про покращення, так і погіршення.

– У нього (Федорова, – Ред.) певний новий баланс відбудовується як концепція. Там питання, наприклад, два мільйони людей у розшуку (ТЦК, – Ред.). З розшуку вони всі знімаються, але є певна процедура, що робити в подальшому, – сказав Арахамія.

Нардеп зауважив, що реформа поєднує як популістичні ідеї, так і доволі суворі норми. За його словами, механізм роботи реформи можна буде зрозуміти лише після комплексного розгляду всієї концепції.

Арахамія наголосив, що запропоновані Міністерством оборони зміни сприятимуть запобіганню насильницьким діям проти працівників ТЦК, кількість яких зараз збільшується.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.