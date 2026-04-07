Славянская ТЭС остановила работу: что известно

Как сообщает Группа ДТЭК, Славянская ТЭС приостановила работу вчера, 6 апреля.

– Искренние соболезнования коллегам из Донбассэнерго. Мы разделяем вашу боль. Мы хорошо знаем, как болит, когда останавливается родное предприятие. Ведь два года назад мы также прощались со своей Кураховской ТЭС. Но самое важное – сохранить людей, – говорится в сообщении.

В ДТЭК выразили надежду, что вскоре вместе с коллегами из Донбассэнерго обязательно вернутся в украинскую Донецкую область, возобновят работу и снова будут держать свет для людей.

Славянская ТЭС, расположенная в городе Николаевка Донецкой области, является частью активов ПАО Донбассэнерго.

Электростанция, которая до 1993 года имела статус ГРЭС, работает с фактической мощностью 830 МВт при установленном показателе 880 МВт (хотя по проекту предполагалось до 2100 МВт).

По данным из открытых источников, Славянскую ТЭС изначально проектировали как аналог Мироновской, однако затем ее мощность увеличили благодаря установке более мощного энергоблока.

Над проектом работали специалисты харьковского Теплоэлектропроекта, а возведением объекта в три этапа занимался трест Донбассэнергострой.

