В среду, 8 апреля, во всех регионах Украины будут действовать графики отключения электроснабжения для населения и ограничения мощности для промышленных потребителей.

Об этом сообщает Национальная энергетическая компания Укрэнерго.

Графики отключения света на 8 апреля

Как рассказали в Укрэнерго, объем прогнозируемых на сегодняшний день ограничений будет увеличен. С 19:00 до 22:00 во всех регионах Украины будут применять графики почасовых отключений света для населения.

Сейчас смотрят

По обновленным данным, также сегодня с 07:00 до 22:00 во всех регионах применяются графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

Такие меры связаны с последствиями российских атак на энергетическую инфраструктуру и сложной ситуацией в энергосистеме.

По состоянию на утро из-за вражеских дроновых и артиллерийских атак остаются обесточенными потребители в:

Запорожской области;

Днепропетровской области;

Харьковской области;

Сумской области.

Аварийно-восстановительные работы уже продолжаются там, где это позволяет ситуация с безопасностью.

Также из-за сильного ветра без света остались более 90 населенных пунктов в четырех областях:

Тернопольской;

Ивано-Франковской;

Хмельницкой;

Киевской.

Энергетики работают над ликвидацией повреждений.

Кроме того, по сообщению Укрэнерго, по состоянию на 9:30 уровень потребления был на 16% выше, чем в это же время предыдущего дня.

Причинами стали похолодание и облачная погода, которая снижает эффективность работы солнечных электростанций.

В то же время суточный максимум потребления 7 апреля также вырос — на 1,9% по сравнению с предыдущим днем.

Укрэнерго призывает граждан экономно потреблять электроэнергию в течение всего дня.

Особенно важно ограничить использование мощных электроприборов в период с 17:00 до 22:00 и не включать несколько таких устройств одновременно.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.