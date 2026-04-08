В Украине усиливают графики отключений света 8 апреля
- Во всех регионах Украины 8 апреля действуют графики отключения света для населения и ограничения мощности промышленности.
- Усиление мер вызвано дефицитом в энергосистеме из-за российских атак, похолодания и непогоды.
В среду, 8 апреля, во всех регионах Украины будут действовать графики отключения электроснабжения для населения и ограничения мощности для промышленных потребителей.
Об этом сообщает Национальная энергетическая компания Укрэнерго.
Графики отключения света на 8 апреля
Как рассказали в Укрэнерго, объем прогнозируемых на сегодняшний день ограничений будет увеличен. С 19:00 до 22:00 во всех регионах Украины будут применять графики почасовых отключений света для населения.
По обновленным данным, также сегодня с 07:00 до 22:00 во всех регионах применяются графики ограничения мощности для промышленных потребителей.
Такие меры связаны с последствиями российских атак на энергетическую инфраструктуру и сложной ситуацией в энергосистеме.
По состоянию на утро из-за вражеских дроновых и артиллерийских атак остаются обесточенными потребители в:
- Запорожской области;
- Днепропетровской области;
- Харьковской области;
- Сумской области.
Аварийно-восстановительные работы уже продолжаются там, где это позволяет ситуация с безопасностью.
Также из-за сильного ветра без света остались более 90 населенных пунктов в четырех областях:
- Тернопольской;
- Ивано-Франковской;
- Хмельницкой;
- Киевской.
Энергетики работают над ликвидацией повреждений.
Кроме того, по сообщению Укрэнерго, по состоянию на 9:30 уровень потребления был на 16% выше, чем в это же время предыдущего дня.
Причинами стали похолодание и облачная погода, которая снижает эффективность работы солнечных электростанций.
В то же время суточный максимум потребления 7 апреля также вырос — на 1,9% по сравнению с предыдущим днем.
Укрэнерго призывает граждан экономно потреблять электроэнергию в течение всего дня.
Особенно важно ограничить использование мощных электроприборов в период с 17:00 до 22:00 и не включать несколько таких устройств одновременно.