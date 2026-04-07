За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 150 боевых столкновений. Враг сбросил 242 управляемые авиабомбы и применил 8 625 дронов-камикадзе. Потери РФ составили 980 человек, 65 артиллерийских систем и 1 945 беспилотных летательных аппаратов.

Атака на Никополь

Россияне с помощью FPV-дрона атаковали городской автобус в самом центре Никополя Днепропетровской области, сообщил глава ОВА Александр Ганжа.

По его словам, трое человек погибли, еще 12 получили ранения. В момент атаки автобус подъезжал к остановке, где находились люди.

В Криворожском районе враг нанес удар с помощью дронов по Апостоловской общине. Повреждена инфраструктура. Ночью в области было сбито 24 вражеских БПЛА.

Атака на порт Усть-Луга

Ночью дроны атаковали порт Усть-Луга в Ленинградской области РФ, сообщил губернатор области Александр Дрозденко.

Так, около 4 утра в Ленинградской области объявили воздушную тревогу из-за угрозы ударных дронов. Местные жители в Telegram-каналах сообщают, что слышали взрывы над поселком Усть-Луга, где расположен морской порт.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Александр Коваленко подтвердил, что порт Усть-Луга снова подвергся атаке дронов. По его словам, не менее 30 % резервуаров в Усть-Луге были повреждены в результате недавних атак на российский порт.

В Черниговской области восстанавливают электроснабжение

По состоянию на утро 7 апреля части потребителей в Корюковском и Новгород-Северском районах восстановили электроснабжение. Вчера враг нанес удар по энергообъектам в Черниговской области, из-за чего у людей отключилось электричество.

Энергетики работали на объектах всю ночь, сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 504-е сутки.

