Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 150 бойових зіткнень. Ворог скинув 242 керовані авіабомби та застосував 8 625 дронів-камікадзе. Втрати РФ становлять 980 осіб, 65 артилерійських систем та 1 945 безпілотних літальних апаратів.

Атака на Нікополь

Росіяни FPV-дроном атакували міський автобус у самому центрі Нікополя Дніпропетровської області, повідомив керівник ОВА Олександр Ганжа.

За його словами, троє людей загинули, ще 12 дістали поранення. У момент атаки автобус під’їжджав до зупинки, де були люди.

У Криворізькому районі ворог дронами атакував Апостолівську громаду. Пошкоджена інфраструктура. Вночі в області було збито 24 ворожих БпЛА.

Атака на порт Усть-Луга

З ночі дрони атакували порт Усть-Луга в Ленінградській області РФ, повідомив губернатор області Олександр Дрозденко.

Так, близько 4-ї ранку в Ленінградській області оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних дронів. Місцеві жителі у Telegram-каналах повідомляють, що чули вибухи над селищем Усть-Луга, де розташований морський порт.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Олександр Коваленко підтвердив, що порт Усть-Луга знову під атакою дронів. За його словами, щонайменше 30% резервуарів в Усть-Лузі були пошкоджені внаслідок останніх атак на російський порт.

На Чернігівщину повертають світло

Станом на ранок 7 квітня частині споживачів в Корюківському і Новгород-Сіверському районах повернули світло. Вчора ворог вдарив по енергообʼєктах на Чернігівщині, через що у людей зникло світло.

Енергетики працювали на об’єктах усю ніч, повідомив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 504-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

