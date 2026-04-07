Події на ранок 7 квітня: удар дрона по маршрутці в Нікополі та атака на порт у РФ
Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 150 бойових зіткнень. Ворог скинув 242 керовані авіабомби та застосував 8 625 дронів-камікадзе. Втрати РФ становлять 980 осіб, 65 артилерійських систем та 1 945 безпілотних літальних апаратів.
Атака на Нікополь
Росіяни FPV-дроном атакували міський автобус у самому центрі Нікополя Дніпропетровської області, повідомив керівник ОВА Олександр Ганжа.
За його словами, троє людей загинули, ще 12 дістали поранення. У момент атаки автобус під’їжджав до зупинки, де були люди.
У Криворізькому районі ворог дронами атакував Апостолівську громаду. Пошкоджена інфраструктура. Вночі в області було збито 24 ворожих БпЛА.
Атака на порт Усть-Луга
З ночі дрони атакували порт Усть-Луга в Ленінградській області РФ, повідомив губернатор області Олександр Дрозденко.
Так, близько 4-ї ранку в Ленінградській області оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних дронів. Місцеві жителі у Telegram-каналах повідомляють, що чули вибухи над селищем Усть-Луга, де розташований морський порт.
Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Олександр Коваленко підтвердив, що порт Усть-Луга знову під атакою дронів. За його словами, щонайменше 30% резервуарів в Усть-Лузі були пошкоджені внаслідок останніх атак на російський порт.
На Чернігівщину повертають світло
Станом на ранок 7 квітня частині споживачів в Корюківському і Новгород-Сіверському районах повернули світло. Вчора ворог вдарив по енергообʼєктах на Чернігівщині, через що у людей зникло світло.
Енергетики працювали на об’єктах усю ніч, повідомив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 504-ту добу.
