На фоне Страстной недели, когда украинцы активно готовятся к пасхальным праздникам, занимаются уборкой и завершают весенние дела, погода вносит свои коррективы.

Ведь в Украину надвигается похолодание. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Когда будет похолодание в Украине перед Пасхой

Как рассказала синоптик, в Украине ожидается смена воздушных масс. Сегодня и завтра (7 и 8 апреля) территорию страны будет пересекать холодный атмосферный фронт, который принесет осадки и понижение температуры воздуха.

Сегодня, 7 апреля, большая часть Украины окажется в тылу холодного фронта. В результате этого придет новая холодная воздушная масса, и температура днем снизится до +6…+9 градусов.

Однако на юге и востоке еще сохранится более теплая погода, здесь ожидается +9…+13 градусов, однако уже 8 апреля похолодание распространится и на эти регионы.

Во вторник, 7 апреля, будет преобладать влажная погода с периодическими дождями. А вот 8–9 апреля есть вероятность мокрого снега.

Как долго продлятся заморозки в Украине перед Пасхой

Синоптик рассказала, когда будут заморозки. Она отметила, что в ночные часы 8–9 апреля на западе, севере, северо-востоке и местами в центральных областях возможны заморозки в Украине.

Дополнительным фактором дискомфорта станет сильный ветер северо-западного направления. 8 апреля местами ожидаются штормовые порывы до 15–20 м/с.

В Киеве с сегодняшнего дня ожидается похолодание до +7…+9 градусов, местами дождь. В столице прогнозируется сильный северо-западный ветер.

Синоптик отмечает, что похолодание в Украине сохранится вплоть до Пасхи. А уже примерно с 14–15 апреля наступит потепление.

