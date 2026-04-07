На тлі Страсного тижня, коли українці активно готуються до Великодніх свят, займаються прибиранням і завершують весняні справи, погода вносить свої корективи.

Адже в Україну суне похолодання. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Коли буде похолодання в Україні перед Великоднем

Як розповіла синоптикиня, в Україні очікується зміна повітряних мас. Сьогодні та завтра (7 та 8 квітня) територію країни перетинатиме холодний атмосферний фронт, який принесе опади та зниження температури повітря.

Сьогодні, 7 квітня, більша частина України опиниться в тилу холодного фронту. Унаслідок цього зайде нова холодна повітряна маса, і температура вдень знизиться до +6…+9 градусів.

Проте на півдні та сході ще збережеться більш тепла погода, тут очікують +9…+13 градусів, однак уже 8 квітня похолодання пошириться і на ці регіони.

У вівторок, 7 квітня, переважатиме волога погода з періодичними дощами. А от 8–9 квітня є ймовірність мокрого снігу.

Скільки триватимуть заморозки в Україні перед Великоднем

Синоптикиня розповіла, коли будуть заморозки. Вона зазначила, що в нічні години 8-9 квітня на заході, півночі, північному сході та місцями в центральних областях можливі заморозки в Україні.

Додатковим фактором дискомфорту стане сильний вітер північно-західного напрямку. 8 квітня місцями очікуються штормові пориви до 15–20 м/с.

У Києві від сьогодні очікується похолодання до +7…+9 градусів, місцями дощ. У столиці прогнозується сильний північно-західний вітер.

Синоптикиня зазначає, що похолодання в Україні збережеться аж до Великодня. А вже орієнтовно з 14–15 квітня прийде потепління.

