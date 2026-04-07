Украинские военные принимают участие в консультациях по безопасности Ормузского пролива – Зеленский
Украинских военных привлекли к участию в консультациях по дальнейшей работе Ормузского пролива.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.
Как Украина консультирует по Ормузскому проливу
Владимир Зеленский подчеркнул, что в настоящее время продолжается подготовка предложений по безопасности Украины, которые планируют представить на этой неделе.
Их должны принять на переговорах на Ближнем Востоке и странах Залива.
– Они сейчас в войне, к сожалению. И их защита нуждалась в срочной экспертизе, срочном реагировании. Мы это обеспечили – украинская экспертиза сработала, все признают. Как результат – есть длительные договоренности о сотрудничестве, именно о сотрудничестве безопасности. Так же это нужно и в Европе, – объяснил президент.
Он добавил, что следующие недели должны быть посвящены работе с европейскими партнерами:
- совместным производствам;
- модернизации обороны;
- программам финансирования обороны;
- координации в действиях безопасности.
Зеленский отметил, что безопасное мореходство – это глобальная ценность, и у Украины есть соответствующий опыт защиты в Черном море.
Он призвал, чтобы в мире это также ценили, ведь интересы безопасности долгосрочны во всей Европе.
Президент сообщил, что у украинских дипломатов также есть запрос от стран Азии, который должны оперативно проработать.
Он анонсировал контакты с лидерами и на уровне министров.
Напомним, президент Дональд Трамп ранее заявил, что об Ормузском проливе якобы должны позаботиться страны, получающие через нее нефть.