Украинских военных привлекли к участию в консультациях по дальнейшей работе Ормузского пролива.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Как Украина консультирует по Ормузскому проливу

Владимир Зеленский подчеркнул, что в настоящее время продолжается подготовка предложений по безопасности Украины, которые планируют представить на этой неделе.

Их должны принять на переговорах на Ближнем Востоке и странах Залива.

– Они сейчас в войне, к сожалению. И их защита нуждалась в срочной экспертизе, срочном реагировании. Мы это обеспечили – украинская экспертиза сработала, все признают. Как результат – есть длительные договоренности о сотрудничестве, именно о сотрудничестве безопасности. Так же это нужно и в Европе, – объяснил президент.

Он добавил, что следующие недели должны быть посвящены работе с европейскими партнерами:

совместным производствам;

модернизации обороны;

программам финансирования обороны;

координации в действиях безопасности.

Зеленский отметил, что безопасное мореходство – это глобальная ценность, и у Украины есть соответствующий опыт защиты в Черном море.

Он призвал, чтобы в мире это также ценили, ведь интересы безопасности долгосрочны во всей Европе.

Президент сообщил, что у украинских дипломатов также есть запрос от стран Азии, который должны оперативно проработать.

Он анонсировал контакты с лидерами и на уровне министров.

Напомним, президент Дональд Трамп ранее заявил, что об Ормузском проливе якобы должны позаботиться страны, получающие через нее нефть.

