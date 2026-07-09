В Кремле заявили, что анализируют слова президента США Дональда Трампа о возможном закрытии неба над Украиной, в частности о предоставлении нашей стране лицензий на производство ракет для Patriot.

В то же время там утверждают, что ранее подобных заявлений от главы Белого дома не слышали.

Кремль о заявлении Трампа по Украине

Спикер российского диктатора Дмитрий Песков подтвердил, что Дональд Трамп 8 июля не звонил Владимиру Путину, хотя публично говорил о таких намерениях. В Кремле предположили, что президент США “был занят”, добавив, что Путин якобы “всегда рад пообщаться”.

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Отдельно представитель Кремля прокомментировал слова Трампа о возможных ударах Украины вглубь территории РФ. По его словам, Москва не считает это эскалацией, а расценивает как “ложные представления руководства США”.

Относительно потенциального закрытия неба над Украиной Песков заявил, что такая тема ранее не обсуждалась. Он отметил, что в Кремле должны “осмыслить”, насколько этот вопрос проработан и между кем именно.

Песков также повторил российский нарратив о том, что в случае закрытия неба над Украиной речь пойдет об участии вооруженных сил стран НАТО на украинской территории.

– Раньше таких заявлений не было. Ранее никто не обсуждал тему закрытия неба. В любом случае, речь идет о том, что вооруженные силы страны НАТО будут работать на территории Украины.

Это именно то, против чего осуществляется “СВО” (так Россия называет войну против Украины, – Ред.). Это важно понимать. Поэтому это еще предстоит осмыслить. Осмыслить, насколько этот вопрос проработан и между кем он проработан, – сказал Песков.

Напомним, что на полях саммита НАТО в Анкаре 8 июля прошла встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.

Зеленский и Трамп обсудили некоторые идеи, которые могли бы укрепить наши позиции и приблизить мир, в частности речь шла о предоставлении Украине лицензии на производство ракет для Patriot.

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