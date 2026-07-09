Сумщина остается одним из главных направлений российских атак. Из-за протяженной границы с РФ пограничные общины области практически каждый день оказываются под ударами артиллерии, авиабомб и беспилотников.

Какая ситуация в Сумах сегодня читайте в нашем материале.

Ситуация на Сумщине сегодня

По информации Сумской ОВА, по состоянию на утро 9 июля в результате российских атак в регионе пострадал один человек. Во время артиллерийских обстрелов Зноб-Новгородской общины ранения получил 56-летний мужчина.

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Также в больницу обратился 46-летний житель, получивший травмы еще 7 июля в результате удара российского беспилотника по территории Середино-Будской общины.

За сутки, с утра 8 до утра 9 июля, российские войска совершили почти 50 обстрелов 25 населенных пунктов в 13 общинах Сумской области. Интенсивнее всего враг атаковал Сумской и Шосткинский районы, применяя минометы, артиллерию, FPV-дроны, беспилотники и управляемые авиационные бомбы.

Из-за обстрелов в области подверглись разрушениям и повреждениям частные дома, хозяйственные постройки, автомобили, торговый центр и другие объекты гражданской инфраструктуры. В частности, в нескольких общинах разрушены жилые дома, а также повреждены нежилые помещения и объекты гражданской инфраструктуры.

Кроме того, за минувшие сутки из приграничных общин Сумщины местные органы власти совместно с подразделениями ГСЧС, Национальной полиции и волонтерами эвакуировали девять человек.

В Сумской ОВА также сообщили, что воздушная тревога в области в течение суток продолжалась 12 часов 42 минуты.

Ситуация в Сумах: последние новости

Начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров сообщил в эфире Єдині Новини, что ситуация в Сумах остается сложной. По его словам, с начала 2026 года российские войска нанесли по территории области более 12 тыс. ударов.

Также Олег Григоров отметил, что над Сумской областью каждый день фиксируют сотни российских беспилотников, поэтому силы обороны непрерывно работают над их уничтожением.

Только за последнюю неделю украинские защитники уничтожили или подавили 1 243 вражеских БпЛА. Всего за этот период над территорией Сумщины обнаружили 1 424 российских беспилотника.

Глава ОВА подчеркнул, что противодействие воздушным атакам продолжается круглосуточно, чтобы максимально обезопасить жителей области и критическую инфраструктуру.

Сумы: какая ситуация

Глава ОВА отметил, что российская армия значительно активизировала удары управляемыми авиабомбами по Сумам. Если в начале года такие атаки были одиночными, то только в июне по областному центру зафиксировали 29 ударов КАБами, а с начала июля их уже 16.

В этой связи в Сумах усиливают систему оповещения населения. По словам Григорова, жителей будут предупреждать о приближении управляемых авиабомб через громкоговорители, мессенджеры и другие доступные каналы связи, чтобы у людей было как можно больше времени добраться до укрытий.

Григоров также рассказал о состоянии пострадавших после российского удара по центру Сум 3 июля. По его словам, количество раненых возросло до 40 человек, среди них девять детей.

Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Одного ребенка перевезли в больницу Охматдет, где ему оказывают специализированную медицинскую помощь. Областные власти поддерживают постоянную связь с врачами и семьями пострадавших.

Какая ситуация в Сумах с топливом

Отдельно начальник ОВА прокомментировал российские атаки на автозаправочные станции. По его словам, оккупанты целенаправленно пытаются уничтожить топливную инфраструктуру области. Для координации работы власти еженедельно проводят встречи с владельцами АЗС, а также реализуют комплекс мер по защите объектов.

В частности, в области усилили систему оповещения для работников и посетителей АЗС, определили технические решения для дополнительной физической защиты заправок и совместно с военными разработали вопросы размещения мобильных огневых групп для их прикрытия с воздуха.

В настоящее время власти вместе с владельцами АЗС подготовили резервные механизмы поставки топлива. В части населенных пунктов уже организовали мобильную продажу горюче-смазочных материалов.

По словам Григорова, действующее законодательство не полностью учитывает условия работы АЗС в регионах прифронтовых. Именно поэтому Сумская ОВА обратилась в Кабинет Министров и к народным депутатам с предложениями о необходимых законодательных изменениях. По его словам, соответствующая поддержка уже есть.

Несмотря на постоянные атаки, дефицита горючего в области нет. Григоров подчеркнул, что необходимые запасы сформированы для экстренных служб, коммунальных предприятий, общин и других учреждений, а ситуация с обеспечением топливом остается контролируемой.

Ситуация на границе Сумской области

В американском Институте изучения войны (ISW) считают, что заявленная Россией цель создать так называемую “буферную зону” на Сумщине недостижима.

Аналитики подчеркивают, что, несмотря на заявления Кремля о необходимости “защиты пограничных”, настоящей целью является продолжение наступления и захват новых украинских территорий.

Эксперты подчеркивают, что объяснение Кремля о необходимости такой “буферной зоны” для защиты территории РФ не соответствуют действительности.

По оценке ISW, украинские дальнобойные дроны и ракеты способны поражать цели в России независимо от продвижения оккупационных войск, поэтому создание наземной буферной зоны не решает этой проблемы.

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