Українських військових залучили до участі в консультаціях щодо подальшої роботи Ормузької протоки.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Як Україна консультує щодо Ормузької протоки

Володимир Зеленський наголосив, що наразі триває підготовка безпекових пропозицій України, які планують представити цього тижня.

Зараз дивляться

Їх мають прийняти на перемовинах на Близькому Сході та в країнах Затоки.

– Вони зараз у війні, на жаль. І їхній захист потребував термінової експертизи, термінового реагування. Ми це забезпечили – українська експертиза спрацювала, всі це визнають. Як результат – є довготривалі домовленості про співпрацю, саме про безпекову співпрацю. Так само це потрібно й у Європі, – пояснив президент.

Він додав, що наступні тижні мають бути присвячені роботі з європейськими партнерами:

спільним виробництвам;

модернізації оборони;

програмам фінансування оборони;

координації в безпекових діях.

Зеленський зауважив, що безпечне мореплавство – це глобальна цінність, і Україна має відповідний досвід захисту в Чорному морі.

Він закликав, щоб у світі це також цінували, адже безпекові інтереси є довготривалими в усій Європі.

Президент повідомив, що українські дипломати мають також запит від країн Азії, який мають оперативно пропрацювати.

Він анонсував контакти з лідерами та на рівні міністрів.

Нагадаємо, президент Дональд Трамп раніше заявив, що про Ормузьку протоку нібито мають подбати країни, які отримують через неї нафту.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.