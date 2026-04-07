На Дніпропетровщині правоохоронці затримали інженера стратегічного оборонного заводу, який співпрацював із російськими ФСБ та ГРУ.

Про це повідомляють в Офісі генпрокурора та в СБУ.

За даними СБУ, російські спецслужби завербували 56-річного інженера через його сина, який відбуває тюремне покарання на території Росії за наркозлочини. Окупанти пообіцяли чоловікові амністувати сина, а за це агент мав збирати та передавати їм секретні відомості про оборонні замовлення.

Інженер передавав росіянам дані про випробування озброєння на території Дніпропетровської області. Зокрема, йдеться про: іноземні танки, артилерійські снаряди та один із важливих оперативно-тактичних ракетних комплексів.

Зрадник передавав інформацію про місця проведення випробувань, а також обсяги виробництва. Також російські спецслужби сподівалися отримати від свого агента геолокації високотехнологічних приміщень та виробничої промзони підприємства, по яких ворог готував удари балістикою.

А ще фігурант мав підшукати серед колег та охорони заводу потенційних кандидатів на вербування.

Для комунікації чоловік використовував різні акаунти у Telegram та надсилав фотоматеріали.

Під час обшуків правоохоронці вилучили у чоловіка комп’ютерну техніку, мобільні телефони та електронні носії інформації, що містять технічну документацію оборонного призначення.

Зрадника затримано. За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури йому повідомлено про підозру за фактом державної зради (ч. 2 ст. 111 КК України). Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років або довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

