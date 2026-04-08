На данный момент европейские партнеры ведут активную дискуссию относительно модели вступления Украины в ЕС, которая может появиться уже в 2027 году, заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка.

Качка о подготовки модели вступления Украины в ЕС

Во время встречи с журналистами 8 апреля Тарас Качка заявил, что хотя пока нет четкой модели вступления Украины в ЕС, однако ведется активная дискуссия.

— Сейчас у нас политический процесс в ЕС идет следующим образом: никто не ждет формального открытия кластеров (переговорных кластеров о вступлении в ЕС, открытие которых заблокировала ранее Венгрия, — Ред.), все ждут от нас прогресса по выполнению бенчмарков, и это фактически является решающим элементом для вопроса того, как быстро мы можем вступить в Европейский Союз, — сказал он.

Качка отметил, что Украина находится в ситуации, когда де-юре переговорные Кластеры из ЕС не открыты, а де-факто они открыты.

– Это, грубо говоря, важный нюанс по многим причинам. По сути все участники процесса, то есть государства-члены Европейского Союза, Европейская комиссия, все институты ЕС, считают, что кластеры открыты. Что мы можем открывать, закрывать Кластеры уже вместе, единодушно, – отметил вице-премьер.

В то же время он добавил, что формально необходимо будет сначала открыть первый кластер, а затем все последующие, что может состояться в рамках одной межправительственной конференции.

– Но это больше вопрос политического характера. Потому что нам нужна Венгрия… Но сейчас у нас политический процесс идет таким образом, что если никто не ждет формального открытия Кластеров, все ждут прогресса по выполнению бенчмарок. И это фактически решающий элемент в вопросе того, как быстро мы можем вступить в Европейский Союз, – констатировал Качка.

По его словам, прогрессивную позицию в этом отношении имеют страны из Nordic-Baltic Eight (NB8) — формат регионального сотрудничества, объединяющий пять нордических (Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Швеция) и три балтийских страны (Эстония, Латвия, Литва). А кроме того, ведется активная работа в Германии.

— Есть много таких спекулятивных вещей: что может быть так, может быть так… Но, что точно есть, – это то, что никто не откинул идею проговаривать то, чтобы в 27-м году у нас была какая-то модель вступления в ЕС. Вопрос, какой? Никто не отверг это предложение. Никто не сказал, что у нас будет балканский сценарий, что выполните бенчмарки, потом мы откроем Кластеры, закроем Кластеры, а потом начнем думать над договором об условиях вступления в ЕС, а потом еще будем какую-то вечность ратифицировать, – рассказал вице-премьер.

Он добавил, что пока нет условий, чтобы все бенчмарки были выполнены для обсуждения условий вступления в ЕС. В то же время есть понимание, что должен быть какой-то ответ в ЕС на этот вопрос.

– Когда это произойдет? Из того, что мы видим, что май — это месяц, когда концептуализируются определенные подходы, и Совет ЕС над этим активно работает. Поэтому думаю, что в первой половине года у нас это будет понятно, что к чему и как, — добавил министр.

