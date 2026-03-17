17 марта украинская делегация в Брюсселе получила от ЕС условия для вступления по финальным трем переговорным кластерам.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что речь идет о кластерах 3 Конкурентоспособность и инклюзивное развитие, 4 Зеленая повестка дня и устойчивое соединение и 5 Ресурсы, сельское хозяйство и политика сплоченности.

Теперь Украина имеет полный пакет условий, выполнение которых необходимо для вступления в ЕС.

Свириденко добавила, что в декабре украинская сторона получила условия – бенчмарки – по трем другим кластерам: 1 Основы процесса вступления в ЕС, 2 Внутренний рынок и 6 Внешние отношения.

— Мы уверенно двигаемся по определенному евроинтеграционному пути. Следующие шаги – успешное закрытие кластеров и заключение договора о вступлении, что станет финальным шагом к полноправному членству Украины в ЕС. Правительство продолжит выполнять условия вступления — будет внедрять необходимые реформы, меры и будет отчитываться перед ЕС, — проинформировала она.

К слову, ранее сообщалось, что Украина на 84% выполнила соглашение об ассоциации с ЕС. За 2025 год прогресс вырос на 3% — с 81% до 84%.

