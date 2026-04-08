До 40-х роковин Чорнобильської трагедії Верховна Рада України звернулася до міжнародної спільноти із закликом посилити гарантії ядерної безпеки та засудити ядерний тероризм РФ.

Постанова №15133: що відомо

8 квітня Верховна Рада України ухвалила постанову про звернення до парламентів і урядів іноземних держав, а також до ООН і МАГАТЕ щодо посилення міжнародного режиму ядерної безпеки.

Документ постанови № 15133 підтримали 311 народних депутатів.

У ньому зазначається, що зона Чорнобильської АЕС перебувала під окупацією російських військ протягом п’яти тижнів.

Крім того, 14 лютого 2025 року російський безпілотник пошкодив новий безпечний конфайнмент над четвертим енергоблоком ЧАЕС.

Верховна Рада закликала міжнародну спільноту розробити дієві механізми захисту ядерних об’єктів, посилити відповідальність за порушення норм та забезпечити ефективний вплив на держави-порушники.

Крім того, парламент звернувся до партнерів із закликом сприяти виконанню резолюції Генеральної Асамблеї ООН №80/111 щодо подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, а також врахувати рекомендації доповіді генерального секретаря ООН про її довгострокові наслідки.

Нагадаємо, що Чорнобильська катастрофа сталася у 1986 році та призвела до масштабного радіаційного забруднення, яке вплинуло на мільйони людей.

Звернення приурочене до 40-х роковин Чорнобильської катастрофи — найбільшої техногенної аварії сучасності, наслідки якої відчуваються досі.

У парламенті наголосили, що ця трагедія є нагадуванням про глобальні ризики у разі порушення правил безпеки в атомній сфері.

