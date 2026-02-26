Кабмин выделил на проведение работ по обеспечению безопасности конфайнмента Чернобыльской АЭС более 1,6 млрд грн бюджетных средств.

Об этом сообщает Минэнерго Украины.

Обеспечение безопасности ЧАЭС: что известно

Отмечается, что деньги направят, в том числе, на преодоление последствий российской террористической атаки на укрытие станции.

– Несмотря на сложные условия военного времени, Украина продолжит работы по поддержанию в безопасном состоянии трех энергоблоков ЧАЭС, хранилища отработанного ядерного топлива и хранилищ радиоактивных отходов, – говорится в сообщении.

Однако Минэнерго подчеркивает, что устранение глобальных рисков возможно только при условии прекращения атак РФ на украинские ядерные объекты.

Там призвали к четкой реакции мира на такие теракты, в частности – в виде ограничения прав государства-агрессора в структуре МАГАТЭ.

Напомним, в январе Чернобыльская АЭС полностью потеряла внешнее электроснабжение из-за масштабной военной активности, что также привело к повреждению линий электропередач на других станциях.

Также ночью 14 февраля российский ударный дрон с фугасной боевой частью попал в укрытие над разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской атомной станции (ЧАЭС).

Ликвидация последствий вражеской дронной атаки на укрытие над четвертым энергоблоком ЧАЭС, которая произошла 14 февраля 2025 года, длилась 490 часов.

