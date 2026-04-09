Трехсторонние переговоры по прекращению войны в формате Украина-США-РФ были отложены из-за ситуации на Ближнем Востоке, однако этот процесс будет возобновлен.

Зеленский о трехсторонних переговорах по окончанию войны

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянской радиостанции Rai Radio заявил, что в настоящее время США “больше сосредоточены на Ближнем Востоке” и по этой причине “трехсторонние переговоры с Россией были отложены”.

– Но мы начнем снова, – заверил Зеленский.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский пригласил американскую переговорную группу в Киев. Он отметил, что этот визит может стать альтернативой трехсторонней технической встрече, поскольку затем американская группа может поехать в Москву.

В то же время глава Офиса президента Кирилл Буданов в комментарии Bloomberg сообщил, что в Киев после 12 апреля для перезагрузки переговоров могут прибыть чиновники США.

Руководитель ОП выразил мнение, что после визита американской делегации Украина может получить более веские гарантии безопасности.

