Зеленский пригласил американскую переговорную группу в Киев
Президент Украины Владимир Зеленский пригласил американскую переговорную группу в Киев.
Об этом глава государства сообщил во время встречи с журналистами.
Переговоры с американцами в Киеве
По словам Владимира Зеленского, переговоры с американцами в Киеве могут стать альтернативой трехсторонней технической встрече, поскольку затем американская группа может отправиться в Москву.
Глава государства подчеркнул, что американцы приложат все усилия, чтобы в условиях войны с Ираном приехать в Киев.
— Это альтернативный вариант трехсторонней встречи на уровне технических групп. Американская группа может приехать к нам и после этого отправиться в Москву. Если не получается втроем, давайте сделаем так — по очереди, — сказал Владимир Зеленский.
Он отметил, что слышал положительные сигналы от партнеров относительно такого предложения — встречи в Киеве.
Зеленский подчеркнул, что украинская сторона продолжает активно работать над обменом военнопленными, и выразил надежду, что очень скоро он состоится.
22 марта Владимир Зеленский заявил, что по итогам двух дней встреч украинской делегации с американскими представителями есть сигналы о возможном продолжении обменов пленными и обсуждении гарантий безопасности для Украины и Европы.
30 марта президент Зеленский заявил, что Украина готова к перемирию на Пасху и к компромиссам, однако не пойдет на уступки, которые ставят под угрозу суверенитет и достоинство государства.