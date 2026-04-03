Президент Украины Владимир Зеленский пригласил американскую переговорную группу в Киев.

Об этом глава государства сообщил во время встречи с журналистами.

Переговоры с американцами в Киеве

По словам Владимира Зеленского, переговоры с американцами в Киеве могут стать альтернативой трехсторонней технической встрече, поскольку затем американская группа может отправиться в Москву.

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Глава государства подчеркнул, что американцы приложат все усилия, чтобы в условиях войны с Ираном приехать в Киев.

— Это альтернативный вариант трехсторонней встречи на уровне технических групп. Американская группа может приехать к нам и после этого отправиться в Москву. Если не получается втроем, давайте сделаем так — по очереди, — сказал Владимир Зеленский.

Он отметил, что слышал положительные сигналы от партнеров относительно такого предложения — встречи в Киеве.

Зеленский подчеркнул, что украинская сторона продолжает активно работать над обменом военнопленными, и выразил надежду, что очень скоро он состоится.

22 марта Владимир Зеленский заявил, что по итогам двух дней встреч украинской делегации с американскими представителями есть сигналы о возможном продолжении обменов пленными и обсуждении гарантий безопасности для Украины и Европы.

30 марта президент Зеленский заявил, что Украина готова к перемирию на Пасху и к компромиссам, однако не пойдет на уступки, которые ставят под угрозу суверенитет и достоинство государства.

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