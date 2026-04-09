Тристоронні переговори щодо припинення війни у форматі Україна-США-РФ було відкладено через ситуацію на Близькому Сході, проте цей процес буде відновлено.

Зеленський про тристоронні переговори щодо закінчення війни

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю італійській радіостанції Rai Radio заявив, що наразі США “більше зосереджені на Близькому Сході” і з цієї причини “тристоронні переговори з Росією були відкладені”.

– Але ми почнемо знову, — запевнив Зеленський.

Нагадаємо, що раніше президент Володимир Зеленський запросив американську переговорну групу до Києва. Він наголосив, що цей візит може бути альтернативою тристоронній технічній зустрічі, оскільки потім американська група може поїхати до Москви.

Зараз дивляться

Водночас очільник Офісу президента Кирило Буданов у коментарі Bloomberg повідомив, що до Києва після 12 квітня для перезавантаження переговорів можуть прибути високопосадовців США.

Керівник ОП висловив думку, що після візиту американської делегації Україна може отримати більш вагомі гарантії безпеки.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.