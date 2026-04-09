Глава Офиса президента Кирилл Буданов рассказал о влиянии ситуации на Ближнем Востоке на экономику Украины, а также ответил, считает ли действия президента США Дональда Трампа последовательными.

Главное из общения Буданова со студентами в KSE

В ходе встречи со студентами в KSE Кирилл Буданов отметил, что считает действия Дональда Трампа последовательными и добавил, что президент США действует четко в рамках разработанного программного документа.

– Его действия максимально последовательные. За полгода до его каденции для него был разработан программный документ – в нем, как сейчас помню, 838 страниц. И все, что он делает, было четко описано, просчитано и объяснено – для чего и зачем. Он четко следует в рамках этого курса, — добавил он.

На вопрос, могла ли Украина получить что-то полезное из ситуации на Ближнем Востоке, как в измерении военно-технического сотрудничества, так и в экономическом, Буданов ответил:

— Относительно военно-технического сотрудничества – это путь, по которому можно пойти, а можно и не пойти.

В то же время, он отметил, что от топливно-энергетического комплекса зависит все, а цена любой единицы продукции, произведенной в Украине, в конечном итоге будет зависеть от этого и она выросла.

Кроме того, Кирилл Буданов отметил, что нет среднего варианта между победой и поражением.

К тому же, он отметил, что форма и методы работы спецслужб за последние более ста лет не изменялись.

– Они, чтобы вы понимали, не менялись никогда. За нами плюс-минус 120 лет, и они не меняются… Люди всегда будут иметь слабости, и всегда будут искать эти слабости, чтобы через них приобретать то, что нужно, — добавил Буданов.

