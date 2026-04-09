Керівник Офісу президента Кирило Буданов розповів про вплив ситуації на Близькому Сході на економіку України, а також відповів, чи вважає дії президента США Дональда Трампа послідовними.

Головне зі спілкування Буданова зі студентами у KSE

Під час зустрічі зі студентами в KSE Кирило Буданов зазначив, що вважає дії Дональда Трампа послідовними, та зауважив, що президент США діє чітко до розробленого програмного документа.

– Його дії максимально послідовні. За пів року до його каденції для нього був розроблений програмний документ — у ньому, як зараз пам’ятаю, 838 сторінок. І все, що він робить, було чітко описано, прораховано й пояснено — для чого і навіщо. Він чітко йде за цим курсом, – додав він.

На питання, чи могла Україна отримати щось корисне із ситуації на Близькому Сході — як у вимірі військово-технічного співробітництва, так і в економічному, — Буданов відповів:

– Стосовно військово-технічного співробітництва — це шлях, яким можна піти, а можна й не піти.

Він зауважив, що від ситуації у паливно-енергетичній сфері залежить усе, тож ціна будь-якої одиниці продукції, виробленої в Україні, зрештою залежатиме від неї.

Крім того, Кирило Буданов зауважив, що для України не існує середнього варіанту між перемогою та поразкою.

Також глава ОП розповів про роботу спецслужб, підкресливши, що її форма і методи за останні понад сто років не змінювалися.

– Вони, щоб ви розуміли, не мінялись ніколи. За нами — плюс-мінус 120 років, і вони не змінюються… Люди завжди матимуть слабкості, завжди будуть ті, хто шукатиме ці слабкості, щоб через них здобувати те, що потрібно, – додав Буданов.

Пов'язані теми:

