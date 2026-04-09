В Кремле заявили, что российский диктатор Владимир Путин пока не принимал никаких решений по поводу пасхального перемирия с Украиной.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, которого цитирует российский Интерфакс, заявил, что в Кремле на сегодня нет решений относительно перемирия на Пасху.

— На сегодня никаких решений верховный главнокомандующий не принимал, — отметил Песков.

Напомним, что православная Пасха будет отмечаться в это воскресенье, 12 апреля.

В 2025 году Путин объявлял трехдневное “пасхальное перемирие”, которое предусматривало якобы остановку всех боевых действий в Украине с вечера 19 апреля до полуночи 21 апреля.

Несмотря на это, уже 19 апреля Россия атаковала Украину ударными дронами.

Напомним, что Национальная полиция в период Пасхальных праздников будет работать в усиленном режиме.

Ее ключевая задача – обеспечить правопорядок и безопасность граждан в местах массового скопления людей, прежде всего вблизи храмов, на улицах и автодорогах. Экипажи полиции будут максимально приближены к местам богослужений.

