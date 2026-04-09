У Кремлі заявили, що російський диктатор Володимир Путін поки не ухвалював жодних рішень щодо великоднього перемир’я з Україною.

Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков, якого цитує російський Інтерфакс, заявив, що на сьогодні у Кремлі немає жодних рішень щодо перемир’я на Великдень.

– На сьогодні жодних рішень верховний головнокомандувач не ухвалював, – зазначив Пєсков.

Нагадаємо, що православний Великдень відзначатиметься цієї неділі, 12 квітня.

У 2025 році Путін оголошував триденне “великоднє перемир’я”, яке передбачало нібито зупинку всіх бойових дій в Україні з вечора 19 квітня до опівночі 21 квітня.

Незважаючи на це, вже 19 квітня Росія атакувала Україну ударними дронами.

Нагадаємо, що Національна поліція у період Великодніх свят працюватиме у посиленому режимі.

Її ключове завдання – забезпечити правопорядок та безпеку громадян у місцях масового скупчення людей, передусім поблизу храмів, на вулицях та автошляхах. Екіпажі поліції будуть максимально наближені до місць проведення богослужінь.

