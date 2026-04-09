У разі захоплення Донбасу Росія не зупиниться і може спробувати розширити наступ на Дніпро та Харків.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю Алістеру Кемпбеллу в подкасті The Rest is Politics, повідомляє The Guardian.

За словами президента, у США не до кінця розуміють реальні цілі Кремля і вважають, що війна може завершитися через домовленості або територіальні поступки.

Зараз дивляться

Водночас Зеленський наголосив, що він краще розуміє як психологію російського лідера, так і його військові наміри.

— Вони не хочуть визнавати, що Путін їм брехатиме і що він може продовжувати окупацію навіть після таких кроків. Американці впевнені, що можуть довіряти Путіну, — заявив Зеленський.

За його словами, навіть у разі отримання контролю над Донбасом Росія не припинить агресію.

Путін не зупиниться, якщо отримає Донбас. Наступною спробою буде захоплення Дніпра та Харкова, — переконаний Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що у США частково сприймають Донбас як територію, відмова від якої нібито не матиме критичного значення для України, однак така оцінка є помилковою.

Ми повинні визнати, що частково американці вважають, що Донбас для нас не має значення, сказав Зеленський.

Зеленський також заявив, що намагався донести до Білого дому інформацію про співпрацю Росії з Іраном, однак ці сигнали не отримали належної реакції.

За його словами, російська сторона могла передавати Тегерану розвідувальні дані, зокрема супутникові знімки стратегічних об’єктів енергетичної інфраструктури в країнах Перської затоки, Ізраїлі, а також інформацію про розташування американських військових баз у регіоні.

Ці дані, як зазначив президент, могли використовуватися для підготовки атак.

– Я сказав це публічно. Чи чули ми реакцію США на Росію, що вони мають це зупинити? Проблема в тому, що вони довіряють Путіну. І це шкода, – наголосив Зеленський.

Президент також звернув увагу на те, що представники команди Дональда Трампа, зокрема Стів Віткофф і Джаред Кушнер, активно контактували з російською стороною.

За його словами, вони неодноразово відвідували Москву та проводили переговори з російськими посадовцями, але при цьому не здійснювали аналогічних візитів до Києва.

Зеленський припустив, що саме це могло вплинути на їхнє сприйняття ситуації та розуміння намірів Кремля.

Читайте також
РФ передала Ірану дані про енергосистему Ізраїлю — Зеленський
РФ передає Ірану розвіддані для ударів — заява Зеленського

Пов'язані теми:

Війна в УкраїніВолодимир ЗеленськийВолодимир ПутінДонбасСША
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.