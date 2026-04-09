У разі захоплення Донбасу Росія не зупиниться і може спробувати розширити наступ на Дніпро та Харків.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю Алістеру Кемпбеллу в подкасті The Rest is Politics, повідомляє The Guardian.

За словами президента, у США не до кінця розуміють реальні цілі Кремля і вважають, що війна може завершитися через домовленості або територіальні поступки.

Водночас Зеленський наголосив, що він краще розуміє як психологію російського лідера, так і його військові наміри.

— Вони не хочуть визнавати, що Путін їм брехатиме і що він може продовжувати окупацію навіть після таких кроків. Американці впевнені, що можуть довіряти Путіну, — заявив Зеленський.

За його словами, навіть у разі отримання контролю над Донбасом Росія не припинить агресію.

— Путін не зупиниться, якщо отримає Донбас. Наступною спробою буде захоплення Дніпра та Харкова, — переконаний Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що у США частково сприймають Донбас як територію, відмова від якої нібито не матиме критичного значення для України, однак така оцінка є помилковою.

— Ми повинні визнати, що частково американці вважають, що Донбас для нас не має значення, — сказав Зеленський.

Зеленський також заявив, що намагався донести до Білого дому інформацію про співпрацю Росії з Іраном, однак ці сигнали не отримали належної реакції.

За його словами, російська сторона могла передавати Тегерану розвідувальні дані, зокрема супутникові знімки стратегічних об’єктів енергетичної інфраструктури в країнах Перської затоки, Ізраїлі, а також інформацію про розташування американських військових баз у регіоні.

Ці дані, як зазначив президент, могли використовуватися для підготовки атак.

– Я сказав це публічно. Чи чули ми реакцію США на Росію, що вони мають це зупинити? Проблема в тому, що вони довіряють Путіну. І це шкода, – наголосив Зеленський.

Президент також звернув увагу на те, що представники команди Дональда Трампа, зокрема Стів Віткофф і Джаред Кушнер, активно контактували з російською стороною.

За його словами, вони неодноразово відвідували Москву та проводили переговори з російськими посадовцями, але при цьому не здійснювали аналогічних візитів до Києва.

Зеленський припустив, що саме це могло вплинути на їхнє сприйняття ситуації та розуміння намірів Кремля.

Пов'язані теми:

