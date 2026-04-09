Росіяни планують захопити Покровський напрямок до кінця квітня, однак не мають для цього достатньо ресурсів. Ворог зазнає значних втрат.

Про це президент Володимир Зеленський заявив у четвер, 9 квітня, під час Конгресу місцевих та регіональних влад в Ужгороді.

За словами глави держави, РФ ставить собі за мету захоплення Покровського напрямку до кінця квітня, однак реалізувати цей задум росіяни не можуть через нестачу сил.

– Весь цей напрямок – Покровськ, Констянтинівка, Дружківка – вони хочуть до кінця квітня, таке завдання…. Це неможливо, у них немає на сьогодні на це сил, – сказав президент.

Зеленський додав, що на Покровському напрямку ситуація залишається дуже складною, однак українські військові тримають позиції.

За його словами, на Покровському напрямку “дуже важко, але стоїмо”.

Нагадаємо, напередодні головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський здійснив робочу поїздку до району відповідальності 7 корпусу швидкого реагування ДШВ.

Під час поїздки він обговорив деталі оперативної обстановки на Покровському напрямку, а також пропозиції командирів щодо підвищення ефективності бойової роботи.

За словами головнокомандувача, на Покровському напрямку активність російських окупаційних військ залишається особливо високою.

Протягом минулого тижня Сили оборони України відбили на цій ділянці фронту загалом 260 ворожих атак.

