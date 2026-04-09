Остановка боевых действий на Ближнем Востоке может стать моментом правды для санкционной стратегии США. Если ограничения против российской нефти были сняты только для стабилизации цен во время кризиса, то нынешнее перемирие должно стать поводом к их возврату.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Rai Radio 1.

Зеленский о санкциях США против России

– Если санкции против российской нефти были сняты из-за войны на Ближнем Востоке, будут ли санкции США снова введены теперь, когда есть прекращение огня? Я думаю, что ответ на этот вопрос покажет истинную причину отмены. Нам нужно только подождать и увидеть, – заявил Зеленский.

По его мнению, Россия снова обманула американцев, в частности президента США Дональда Трампа.

Как отметил Зеленский, россияне соврали о роли своих нефтяных поставок в поддержании стабильности нефтяных рынков.

Украинская сторона слышала, что Россия хотела, чтобы американцы купили определенные энергетические активы в Европе, принадлежащие Лукойлу, обратил внимание президент.

– Я задаю себе вопрос. Если я хочу продать энергетические активы, на которые наложены санкции, что я делаю? Я придумываю схему, как снять санкции. Как иначе я мог бы их продать? – спросил Зеленский.

По его словам, если США снова введут санкции против российской нефти, то это будет справедливо. Однако президент Украины не исключает, что этого может и не произойти.

