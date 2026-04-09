Зупинка бойових дій на Близькому Сході може стати моментом істини для санкційної стратегії США. Якщо обмеження проти російської нафти були зняті лише для стабілізації цін під час кризи, то теперішнє перемир’я має стати приводом для їхнього повернення.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Rai Radio 1.

Зеленський про санкції США проти Росії

– Якщо санкції проти російської нафти були зняті через війну на Близькому Сході, чи будуть санкції США знову запроваджені тепер, коли є припинення вогню? Я думаю, що відповідь на це запитання покаже справжню причину їхнього скасування. Нам треба лише почекати й побачити, – заявив Зеленський.

На його думку, Росія знову обманула американців, зокрема президента США Дональда Трампа.

Як зазначив Зеленський, росіяни збрехали про роль своїх нафтових поставок у підтриманні стабільності нафтових ринків.

Українська сторона чула, що Росія хотіла, щоб американці купили певні енергетичні активи в Європі, які належать Лукойлу, звернув увагу президент.

– Я ставлю собі запитання. Якщо я хочу продати енергетичні активи, на які накладено санкції, що я роблю? Я придумую схему, як зняти санкції. Як інакше я міг би їх продати? – запитав Зеленський.

За його словами, якщо США знову запровадять санкції проти російської нафти, то це буде справедливо. Проте президент України не виключає, що цього може і не статися.

