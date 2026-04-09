Силы обороны поразили ЗРК Тор и нефтеперекачивающую станцию РФ – Генштаб
Об этом сообщает Генштаб.
Об этом сообщает Генштаб.
Атака Украины на логистику РФ: что известно
Отмечается, что атака Украины на логистику РФ происходила в ночь на 9 апреля в рамках снижения военно-экономического потенциала российского агрессора.
В частности, под удар попала нефтеперекачивающая станция Крымская в Краснодарском крае РФ.
– Зафиксировано поражение цели с последующим пожаром на территории объекта. Степень нанесенного ущерба уточняется, – говорится в сообщении.
Также отмечается, что украинские воины нанесли огневое поражение по составам материально-технических средств в районе Никольского, составу БпЛА вблизи Орлинского и зенитному ракетному комплексу Тор М1 в районе Кальчиновки на ТОТ Донецкой области.
– Также поражен состав материально-технических средств в Перевальске и склад боеприпасов в районе Трудового на временно оккупированной территории Луганской области, – рассказали в Генштабе.
Силы обороны пообещали продолжить принятие мер по снижению наступательного потенциала российских окупантов и прекращения вооруженной агрессии РФ против Украины.
