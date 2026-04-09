Українські оборонці змогли уразити ключові об’єкти в тилу ворога – ЗРК Тор, нафтоперекачувальну станцію та низку логістичних об’єктів противника.

Про це повідомляє Генштаб.

Атака України на логістику РФ: що відомо

Зазначається, що атака України на логістику РФ відбувалася у ніч проти 9 квітня в межах зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора.

Зараз дивляться

Зокрема, під удар потрапила нафтоперекачувальна станція Кримская у Краснодарському краї РФ.

– Зафіксовано ураження цілі з подальшою пожежею на території об’єкту. Ступінь завданих збитків уточнюється, – йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що українські воїни завдали вогневого ураження по складах матеріально-технічних засобів у районі Микільського, складу БпЛА поблизу Орлинського та зенітному ракетному комплексу Тор М1 у районі Кальчинівки на ТОТ Донецької області.

– Також уражено склад матеріально-технічних засобів у Перевальську та склад боєприпасів у районі Трудового на тимчасово окупованій території Луганської області, – розповіли в Генштабі.

Сили оборони пообіцяли продовжити вживати заходів для зниження наступального потенціалу російських окупантів та припинення збройної агресії РФ проти України.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.