Сили оборони уразили ЗРК Тор і нафтоперекачувальну станцію РФ – Генштаб
- Сили оборони України уразили ЗРК Тор, нафтоперекачувальну станцію Кримская та низку складів і логістичних об’єктів РФ.
- Удари відбулися в ніч на 9 квітня в межах зниження воєнно-економічного потенціалу російської армії.
Про це повідомляє Генштаб.
Атака України на логістику РФ: що відомо
Зазначається, що атака України на логістику РФ відбувалася у ніч проти 9 квітня в межах зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора.
Зокрема, під удар потрапила нафтоперекачувальна станція Кримская у Краснодарському краї РФ.
– Зафіксовано ураження цілі з подальшою пожежею на території об’єкту. Ступінь завданих збитків уточнюється, – йдеться у повідомленні.
Також наголошується, що українські воїни завдали вогневого ураження по складах матеріально-технічних засобів у районі Микільського, складу БпЛА поблизу Орлинського та зенітному ракетному комплексу Тор М1 у районі Кальчинівки на ТОТ Донецької області.
– Також уражено склад матеріально-технічних засобів у Перевальську та склад боєприпасів у районі Трудового на тимчасово окупованій території Луганської області, – розповіли в Генштабі.
Сили оборони пообіцяли продовжити вживати заходів для зниження наступального потенціалу російських окупантів та припинення збройної агресії РФ проти України.
Нагадаємо, 4 квітня стало відомо, що СБС ЗСУ уразили РЛС, ЗРК Тор та зенітну установку росіян у Криму та на Донбасі.