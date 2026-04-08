Дроны Сил беспилотных систем ВСУ нанесли удар по нефтяному терминалу в оккупированной Феодосии. Кроме того, наши дроны уничтожили российский ЗРК Бук, ЗРК Тор и радиолокационный комплекс Зоопарк.

Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт (Мадяр) Бровди.

Атаки дронов по целям врага

По словам Роберта Бровди, удары по резервуарам с топливом нефтяного терминала в Феодосии, что в оккупированном Крыму, нанесли дроны 9-го батальона Кайрос 414-й бригады Птицы Мадяра.

Вражеский ЗРК Бук-М3 обнаружили и атаковали на оккупированной части Запорожской области. Зенитный ракетный комплекс Тор-М2 украинские дроны атаковали на оккупированной территории Донецкой области.

— Редкий уже РЛС Зоопарк-1М прожжен “птицами” 1 отряда СБС на оккупированной части Запорожской области. Токсичный радиолокационный комплекс контрбатарейной борьбы с высокой точностью, яростный враг артиллерии Сил обороны Украины, — сказал Роберт Бровди.

Также ударные беспилотники атаковали многочисленные склады в районе населенного пункта Суходольск и на оккупированной части Луганской области.

Удар по нефтебазе в Феодосии

Как сообщает партизанское движение Атеш, прямо сейчас агенты движения наблюдают сильный пожар на нефтебазе в Феодосии.

— Мы проводили систематическую разведку этого объекта — все данные о расположении резервуаров, подъездных путях и уязвимых местах были заблаговременно переданы Силам обороны Украины, — заявляют партизаны.

В то же время это не первое поражение нефтебазы в Феодосии: Силы обороны уже атаковали ее в октябре 2025 года.

Феодосийская нефтебаза — один из ключевых топливных узлов снабжения оккупационных сил в Крыму.

