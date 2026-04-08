В марте дроны-перехватчики уничтожили рекордные более 33 тыс. вражеских БпЛА разного типа, что вдвое больше, чем в предыдущем месяце, сообщил глава Минобороны Михаил Федоров.
Глава Минобороны заявил, что дроны-перехватчики – это украинская инновация, которая уже стала ключевой частью нашей ПВО.
— Только в марте перехватчики сбили более 33 тыс. вражеских БпЛА разного типа, в том числе Шахеды, Герберы, Молнии, Zala, Орланы и другие. Это вдвое больше, чем в прошлом месяце, – сообщил он.
По его словам, ключевой вызов – реактивные шахеды. Он отметил, что враг масштабирует их применение, скорость растет, перехват усложняется.
— Наша задача – найти технологическое решение. Вместе с производителями проанализировали продукты и их готовность, определили узкие места и синхронизировали действия по быстрому масштабированию, — написал он в Telegram.
Федоров отметил, что исходя из этого Минобороны совместно с производителями дронов определили приоритетные задачи, в частности, разработать и масштабировать технологии реактивных дронов-перехватчиков для противодействия реактивным Шахедам.
Еще одной важной задачей является разработка альтернативных систем донаведения для работы в сложных метеорологических условиях.