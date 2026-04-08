У березні дрони-перехоплювачі знищили рекордні понад 33 тис. ворожих БпЛА різного типу, що удвічі більше, ніж попереднього місяця, повідомив очільник Міноборони Михайло Федоров.

Федоров про показники дронів-перехоплювачів у березні

Голова Міноборони заявив, що дрони-перехоплювачі — це українська інновація, яка вже стала ключовою частиною нашої ППО.

– Лише в березні перехоплювачі збили понад 33 000 ворожих БпЛА різного типу, зокрема Шахеди, Гербери, Молнії, Zala, Орлани та інші. Це вдвічі більше, ніж минулого місяця, – повідомив він.

За його словами, ключовий виклик — реактивні шахеди. Він зазначив, що ворог масштабує їх застосування, швидкість зростає, перехоплення ускладнюється.

– Наше завдання — знайти технологічне рішення. Разом із виробниками проаналізували продукти та їх готовність, визначили вузькі місця й синхронізували дії для швидкого масштабування, – написав він у Telegram.

Він зауважив, що виходячи з цього Міноборони спільно з виробниками дронів визначили пріоритетні завдання, зокрема розробити та масштабувати технології реактивних дронів-перехоплювачів для протидії реактивним шахедам.

Ще одним важливим завданням є розробка альтернативних систем донаведення для роботи в складних метеорологічних умовах.

