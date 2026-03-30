Украинские военные сделали выводы из последних массированных атак российских Шахедов и адаптировались к изменению тактики РФ.

Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский.

Как ВСУ реформируют антидроновую оборону

Александр Сырский отметил, что в рамках реформирования антидроновой обороны украинские войска наращивают количество экипажей дронов-перехватчиков и усиливают подготовку военнослужащих в этом направлении.

Кроме того, вводятся организационные изменения для усиления защиты украинских городов, поселков и критически важных объектов.

– В марте Командование беспилотных систем ПВО переформировано в Командование сил непосредственного противовоздушного прикрытия. Командование действует в составе Воздушных Сил ВС Украины и отвечает за развитие и применение “малой ПВО”, модернизацию техники и подготовку личного состава, – рассказал главнокомандующий.

Он добавил, что по состоянию на сегодняшний день указанная структура приобретает оперативные способности и осуществляет прием определенных сил и средств.

Эффективность дронов-перехватчиков выросла: что известно

Также Сырский сообщил о стремительном увеличении количества боевых вылетов дронов-перехватчиков.

По его данным, эффективность украинских дронов по уничтожению целей выросла на 55% по сравнению с февралем.

– С начала весны наши БПЛА-перехватчики уже уничтожили более 2,3 тысяч воздушных целей противника. Высокую эффективность демонстрируют дроны украинского производства. Мы готовы делиться этим опытом и с международными партнерами, – рассказал он.

Главнокомандующий подчеркнул, что Украина нуждается в наращивании количества БпЛА-перехватчиков, в том числе с системами автоматического наведения.

– Враг не прекращает атаки – наоборот, увеличивает производство, модернизирует беспилотники и совершенствует их применение. С начала марта наши вертолеты уничтожили 379 вражеских ударных дронов. По целям также эффективно работают зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и отдельные зенитные пулеметные батальоны, – подытожил он.

Александр Сырский отметил, что особое внимание уделено внедрению искусственного интеллекта и повышению уровня автоматизации в применении систем ПВО – как для дронов-перехватчиков, так и для авиационных и наземных огневых средств.

Он напомнил, что предстоит много новых сложных вызовов, однако ВСУ держат строй и готовятся к отражению последующих атак.

Напомним, 24 марта российские войска массированно атаковали Украину ударными беспилотниками. Взрывы раздавались в Киеве, Львове, Виннице, Ивано-Франковске, Тернополе, Житомире, Днепре и других городах.

