В Украине начали издавать обновленные дипломатические номерные знаки – оливкового цвета и другие значения.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Новые дипномера в Украине: что известно

Первые номерные знаки уже получили представители иностранной дипломатической миссии в Киеве.

Целью обновления называют:

повышение узнаваемости дипломатического транспорта;

внедрение современных стандартов визуальной идентификации;

усовершенствование учета и контроля использования номерных знаков.

– Структура номеров остается понятной: первые три цифры – код дипломатического учреждения, последующие – индивидуальный номер авто, – говорится в сообщении.

Министр иностранных дел Андрей Сибига отметил, что эти изменения касаются не только технических изменений, но и обновления реальности, в которой мы живем.

Он отметил, что ранее первый дипномер принадлежал России, государству-агрессору, теперь же это исправлено.

– Мы наводим порядок – системно и без компромиссов убираем Россию отовсюду, где она до сих пор оставалась. Теперь первый номер получают дипломаты нашего ключевого партнера. Это честное отражение реальности без инерции прошлого и показатель реальных изменений в международной поддержке Украины, – подытожил министр.

Заметим, что, судя по опубликованным под постом фото, первый номер от Украины в настоящее время принадлежит дипмиссии с ЕС.

Ранее Факты ICTV писали, как проверить наличие номерных знаков на авто.

