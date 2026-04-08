В Украине ввели дипломатические номера нового образца: что изменилось
- В Украине приступили к выдаче дипломатических номерных знаков нового образца с оливковым цветом.
- Первые номера получили представители иностранных дипломатических миссий в Киеве.
- В МИДе заявляют, что изменения призваны улучшить учет, контроль и отражают новую политическую реальность.
В Украине начали издавать обновленные дипломатические номерные знаки – оливкового цвета и другие значения.
Об этом сообщает пресс-служба МИД.
Новые дипномера в Украине: что известно
Первые номерные знаки уже получили представители иностранной дипломатической миссии в Киеве.
Целью обновления называют:
- повышение узнаваемости дипломатического транспорта;
- внедрение современных стандартов визуальной идентификации;
- усовершенствование учета и контроля использования номерных знаков.
– Структура номеров остается понятной: первые три цифры – код дипломатического учреждения, последующие – индивидуальный номер авто, – говорится в сообщении.
Министр иностранных дел Андрей Сибига отметил, что эти изменения касаются не только технических изменений, но и обновления реальности, в которой мы живем.
Он отметил, что ранее первый дипномер принадлежал России, государству-агрессору, теперь же это исправлено.
– Мы наводим порядок – системно и без компромиссов убираем Россию отовсюду, где она до сих пор оставалась. Теперь первый номер получают дипломаты нашего ключевого партнера. Это честное отражение реальности без инерции прошлого и показатель реальных изменений в международной поддержке Украины, – подытожил министр.
Заметим, что, судя по опубликованным под постом фото, первый номер от Украины в настоящее время принадлежит дипмиссии с ЕС.
Ранее Факты ICTV писали, как проверить наличие номерных знаков на авто.