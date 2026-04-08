В Україні почали видавати оновлені дипломатичні номерні знаки – оливкового кольору та з іншими значеннями.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

Нові дипномери в Україні: що відомо

Зазначається, що перші номерні знаки вже отримали представники іноземної дипломатичної місії у Києві.

Метою оновлення називають:

підвищення впізнаваності дипломатичного транспорту;

впровадження сучасних стандартів візуальної ідентифікації;

удосконалення обліку та контролю використання номерних знаків.

– Структура номерів залишається зрозумілою: перші три цифри – код дипломатичної установи, наступні – індивідуальний номер авто, – йдеться у повідомленні.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга наголосив, що ці зміни стосуються не лише технічних змін, але й оновлення реальності, в якій ми живемо.

Він зауважив, що раніше перший дипномер належав Росії, державі-агресору, тепер же це виправлено.

– Ми наводимо порядок – системно і без компромісів прибираємо Росію звідусіль, де вона досі залишалась. Тепер перший номер отримують дипломати нашого ключового партнера. Це чесне відображення реальності без інерції минулого і показник реальних змін у міжнародній підтримці України, – підсумував міністр.

Зауважимо, що судячи з опублікованих під постом фото, перший номер від України нині належить дипмісії з ЄС.

