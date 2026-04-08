В Україні запровадили дипломатичні номери нового зразка: що змінилось
- В Україні розпочали видачу дипломатичних номерних знаків нового зразка з оливковим кольором.
- Перші номери вже отримали представники іноземних дипломатичних місій у Києві.
- У МЗС заявляють, що зміни покликані покращити облік, контроль і відображають нову політичну реальність.
В Україні почали видавати оновлені дипломатичні номерні знаки – оливкового кольору та з іншими значеннями.
Про це повідомляє пресслужба МЗС.
Нові дипномери в Україні: що відомо
Зазначається, що перші номерні знаки вже отримали представники іноземної дипломатичної місії у Києві.
Метою оновлення називають:
- підвищення впізнаваності дипломатичного транспорту;
- впровадження сучасних стандартів візуальної ідентифікації;
- удосконалення обліку та контролю використання номерних знаків.
– Структура номерів залишається зрозумілою: перші три цифри – код дипломатичної установи, наступні – індивідуальний номер авто, – йдеться у повідомленні.
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга наголосив, що ці зміни стосуються не лише технічних змін, але й оновлення реальності, в якій ми живемо.
Він зауважив, що раніше перший дипномер належав Росії, державі-агресору, тепер же це виправлено.
– Ми наводимо порядок – системно і без компромісів прибираємо Росію звідусіль, де вона досі залишалась. Тепер перший номер отримують дипломати нашого ключового партнера. Це чесне відображення реальності без інерції минулого і показник реальних змін у міжнародній підтримці України, – підсумував міністр.
Зауважимо, що судячи з опублікованих під постом фото, перший номер від України нині належить дипмісії з ЄС.
