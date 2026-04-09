Эвакуация в Украине сегодня возникает из-за необходимости. Решение об эвакуации часто становится одним из самых сложных в жизни, но четкое понимание алгоритма действий может спасти не только здоровье, но даже жизнь.

На каждом километре маршрута людей, решивших эвакуироваться из-за угрозы обстрелов и приближения линии боевых действий, сопровождают специалисты. Волонтеры помогают с выездом, а социальные службы обеспечивают, помогают с жильем и обустройством.

В этом материале мы разберем пошаговый путь – от первого звонка на горячую линию до получения помощи в новом месте. Эвакуация производится бесплатно. Каждый, кто уезжает из опасных зон, имеет право на медицинскую, психологическую и гуманитарную помощь.

Сейчас смотрят

Алгоритм эвакуации из опасных территорий

Проще всего обратиться на круглосуточную горячую линию по короткому номеру 1548. Это государственный номер телефона для подачи заявок на эвакуацию. Он работает для всех областей Украины.

При разговоре с оператором необходимо сообщить количество людей, желающих эвакуироваться, наличие детей или домашних любимцев. Также следует указать, нужен ли специализированный транспорт для людей с ограниченной мобильностью.

По любым кризисным вопросам можно позвонить на горячую линию Минразвития по номеру 1548. Кроме того, если поддержка в выезде нужна пожилым людям или маломобильным группам населения, можно обратиться к специалистам на Схід SOS по номеру 0 800 332 614.

Необходимо сложить компактную сумку с самыми важными вещами. Следует положить полный пакет документов. Кроме оригиналов, обязательно подготовьте бумажные копии всех документов при наличии.

По возможности рекомендуется также сохранить их цифровые копии (фото) в облачном хранилище. Убедитесь, что в рюкзаке ребенка есть копии его свидетельства о рождении и паспорте родителей.

Держите паспорт или другое удостоверение личности под рукой. Документы должны быть в легкодоступном месте, чтобы вы могли быстро предъявить их на блокпосту или во время посадки в транспорт.

Кроме документов, стоит взять с собой деньги, банковские карты и важные медикаменты с запасом хотя бы две недели. Дополните аптечку медицинскими картами для каждого члена семьи. На листе укажите:

группу крови и наличие аллергий (особенно медикаменты);

хронические заболевания и список лекарств, которые принимаете постоянно (желательно с рецептами);

контакты ваших врачей для оперативной связи.

Для ребенка необходимо собрать отдельную аптечку. Она должна содержать препараты, соответствующие возрасту малыша и безопасные детские аналоги “взрослых” лекарств.

Удерживайтесь от ношения камуфляжа, милитари-обуви или тактических рюкзаков в цветах хаки. Гражданский вид поможет избежать ложной идентификации вас как военнослужащего.

Категорически запрещено брать с собой в эвакуацию оружие – ни огнестрельное, ни травматическое, ни пневматическое. Важно также отметить, что вес сумки должен быть комфортным для длительной переноски.

Когда заявку обработают, представители органов местного самоуправления или волонтеры свяжутся с вами для уточнения деталей.

Как организовывается процесс выезда

Людей забирают из договорной точки (или непосредственно из дома, если речь идет о маломобильных лицах) и доставят в транзитный центр. Оттуда для всех желающих организуют бесплатный переезд эвакуационным поездом в более безопасные области Украины.

После прибытия на вокзал нужно совершить несколько важных шагов. В частности, обустроиться в месте временного проживания (МВП).

Затем необходимо оформить статус внутренне перемещенного лица через сервис Дія или ближайший Центр предоставления административных услуг города (ЦНАП). В то же время ВПЛ имеют право получить разовую денежную помощь в размере 10 800 грн на человека.

Что ждет украинцев после эвакуации

Согласно данным Министерства развития общин и территорий, в разных регионах Украины функционируют 15 транзитных центров. В этих центрах гражданам предоставляется полный спектр поддержки: от медицинского и юридического сопровождения до психологической и гуманитарной помощи.

Переселенцам помогают в восстановлении утраченных документов, регистрации социальных выплат и получении денежной помощи как от государства, так и международных гуманитарных фондов.

После прохождения через транзитный центр ВПЛ имеют право на бесплатное убежище. Для этого по всей стране развернута сеть из 1117 заведений временного пребывания, совокупная емкость которых рассчитана на 80,5 тыс. внутренне перемещенных лиц.

Эвакуация и спасение людей – результат совместной работы спасателей, полицейских, местных общин и волонтеров. На прифронтовых территориях работают специализированные подразделения Нацполиции Білий Янгол и группы ГСЧС Феникс.

Спецподразделения имеют в своем распоряжении бронеавтомобили, необходимые медикаменты и специализированное оборудование, что позволяет безопасно перевозить пассажиров любых категорий населения.

Для тех, кто не может передвигаться самостоятельно, предусмотрели особый маршрут: Министерство социальной политики и органы местного самоуправления организуют их перевозку в больницы или спецучреждения сразу после эвакуации.

Выплаты для эвакуированных людей

Как рассказали в Донецкой ОВА, например, транзитный центр в Харьковской области является ключевым для людей, которые направляются из Донецкой области.

На Днепропетровщине эвакуация обязательна в 62 населенных пунктах, сообщил руководитель областной военной администрации Александр Ганжа. По его словам, всех детей оттуда уже вывезли, но там до сих пор остаются более 2 тыс. взрослых.

Из Харьковской области с начала полномасштабного вторжения уже эвакуировали более 70 тыс. человек, среди которых около 7 тыс. детей, уточнил начальник ОВА Олег Синегубов.

Кроме этого, в Херсонской области процесс эвакуации осуществляется через транзитный центр в Херсоне с последующим перемещением к местам временного проживания и более безопасным регионам Украины, уточнил руководитель ОВА Александр Прокудин.

В то же время ежедневно продолжается эвакуация из опасных районов Запорожской области. По информации руководителя ОВА Ивана Федорова, в Запорожье функционирует транзитный центр, через который с начала 2026 года прошли более 7,5 тыс. человек.

В таких центрах обеспечивают комплексную поддержку эвакуированных, включающую денежную помощь (10 800 грн на человека), гуманитарные и медицинские услуги.

Программа пребывания рассчитана на период от нескольких часов до трех суток, в течение которых специалисты помогают с документами и логистикой для дальнейшего пути в более безопасные районы.

Помощь эвакуированным с прифронтовых территорий

Осенью 2025 года в Украине заработала Государственная информационная система, объединяющая все данные об эвакуации и помощи людям, выезжающим с временно оккупированных или прифронтовых территорий, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Ответственность за процесс эвакуации распределена следующим образом:

Минразвития осуществляет всеобщую координацию через профильный Координационный штаб;

Минсоцполитики отвечает за реинтеграцию и сопровождение людей в общинах;

ГСЧС обеспечивает уведомление и техническую часть эвакуации;

местные власти занимаются пунктами сбора, регистрацией, логистикой и расселением людей;

Национальная социальная сервисная служба Украины координирует работу специалистов (психологов, юристов и медиков).

Эта система обеспечивает четкое разграничение полномочий между субъектами эвакуации и позволяет более целесообразно анализировать запросы граждан.

Как отметила Свириденко, такой подход позволяет адаптировать помощь в транзитных центрах и местах проживания под конкретные запросы переселенцев с целью обеспечения более рациональной поддержки.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.