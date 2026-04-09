Евакуація в Україні сьогодні виникає через необхідність. Рішення про евакуацію часто стає одним із найскладніших у житті, але чітке розуміння алгоритму дій може врятувати не лише здоров’я, а й навіть життя.

На кожному кілометрі маршруту людей, які вирішили евакуюватися через загрозу обстрілів та наближення лінії бойових дій, супроводжують фахівці. Волонтери допомагають з виїздом, а соціальні служби забезпечують, допомагають з житлом та облаштуванням.

У цьому матеріалі ми розберемо покроковий шлях – від першого дзвінка на гарячу лінію до отримання допомоги в новому місці проживання. Евакуація здійснюється безкоштовно. Кожен, хто виїжджає з небезпечних зон, має право на медичну, психологічну та гуманітарну допомогу.

Зараз дивляться

Алгоритм евакуації з небезпечних територій

Найпростіше звернутися на цілодобову гарячу лінію за коротким номером 1548. Це державний номер телефону для подання заявок на евакуацію. Він діє для всіх областей України.

Під час розмови з оператором необхідно повідомити кількість людей, які хочуть евакуюватись, наявність дітей чи домашніх улюбленців. Також варто вказати, чи потрібен спеціалізований транспорт для людей з обмеженою мобільністю.

З будь-яких кризових питань можна зателефонувати на гарячу лінію Мінрозвитку за номером 1548. Крім того, якщо підтримка у виїзді потрібна людям похилого віку або маломобільним групам населення, можна звернутися до фахівців Схід SOS за номером 0 800 332 614.

Необхідно скласти компактну сумку з найважливішими речами. Варто покласти повний пакет документів. Окрім оригіналів, обов’язково підготуйте паперові копії всіх документів за наявності.

За можливості рекомендується також зберегти їхні цифрові копії (фото) у хмарному сховищі. Переконайтеся, що в рюкзаку дитини є копії її свідоцтва про народження та паспортів батьків.

Тримайте паспорт або інше посвідчення особи під рукою. Документи мають бути в легкодоступному місці, щоб ви могли швидко пред’явити їх на блокпосту чи під час посадки в транспорт.

Крім документів, варто взяти з собою гроші, банківські картки та важливі медикаменти із запасом хоча б на два тижні. Доповніть аптечку медичними картками для кожного члена родини. На аркуші вкажіть:

групу крові та наявність алергій (особливо на медикаменти);

хронічні захворювання та список ліків, які приймаєте постійно (бажано з рецептами);

контакти ваших лікарів для оперативного зв’язку.

Для дитини необхідно зібрати окрему аптечку. Вона має містити препарати, що відповідають віку малюка та є безпечними дитячими аналогами “дорослих” ліків.

Утримайтеся від носіння камуфляжу, мілітарі-взуття чи тактичних рюкзаків у кольорах хакі. Цивільний вигляд допоможе уникнути помилкової ідентифікації вас як військовослужбовця.

Категорично заборонено брати з собою в евакуацію зброю – ні вогнепальну, ні травматичну, ні пневматичну. Важливо також зазначити, що вага сумки має бути комфортною для тривалого перенесення.

Коли заявку опрацюють, представники органів місцевого самоврядування або волонтери зв’яжуться з вами для уточнення деталей.

Як організовується процес виїзду

Людей забирають із домовленої точки (або безпосередньо з дому, якщо йдеться про маломобільних осіб) та доставлять до транзитного центру. Звідти для всіх охочих організовують безкоштовний переїзд евакуаційним потягом у безпечніші області України.

Після прибуття на вокзал потрібно здійснити кілька важливих кроків. Зокрема, облаштуватися у місці тимчасового проживання (МТП).

Згодом необхідно оформити статус внутрішньо переміщеної особи через сервіс Дія або найближчий Центр надання адміністративних послуг міста (ЦНАП). Водночас ВПО мають право отримати разову грошову допомогу в розмірі 10 800 грн на особу.

Що чекає на українців після евакуації

Згідно з даними Міністерства розвитку громад та територій, в різних регіонах України функціонують 15 транзитних центрів. У цих центрах громадянам надають повний спектр підтримки: від медичного та юридичного супроводу до психологічної та гуманітарної допомоги.

Переселенцям допомагають у відновленні втрачених документів, реєстрації соціальних виплат та отриманні грошової допомоги як від держави, так і від міжнародних гуманітарних фондів.

Після проходження через транзитний центр ВПО мають право на безоплатний прихисток. Для цього по всій країні розгорнуто мережу з 1 117 закладів тимчасового перебування, сукупна місткість яких розрахована на 80,5 тис. внутрішньо переміщених осіб.

Евакуація та порятунок людей – це результат спільної роботи рятувальників, поліцейських, місцевих громад та волонтерів. На прифронтових територіях працюють спеціалізовані підрозділи Нацполіції Білий Янгол та групи ДСНС Фенікс.

Спецпідрозділи мають у своєму розпорядженні бронеавтомобілі, необхідні медикаменти та спеціалізоване обладнання, що дозволяє безпечно перевозити пасажирів будь-яких категорій населення.

Для тих, хто не може пересуватися самостійно, передбачили особливий маршрут: Міністерство соціальної політики та органи місцевого самоврядування організовують їхнє перевезення до лікарень чи спецзакладів одразу після евакуації.

Виплати для евакуйованих людей

Як розповіли в Донецькій ОВА, наприклад, транзитний центр на Харківщині є ключовим для людей, які прямують з Донеччини.

На Дніпропетровщині евакуація є обов’язковою у 62 населених пунктах, повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. За його словами, всіх дітей звідти вже вивезли, але там досі залишаються понад 2 тис. дорослих.

З Харківської області з початку повномасштабного вторгнення вже евакуювали понад 70 тис. людей, серед яких – близько 7 тис. дітей, уточнив начальник ОВА Олег Синєгубов.

Крім цього, на Херсонщині процес евакуації здійснюється через транзитний центр у Херсоні з подальшим переміщенням до місць тимчасового проживання та до більш безпечних регіонів України, уточнив керівник ОВА Олександр Прокудін.

Водночас щодня триває евакуація з небезпечних районів Запорізької області. За інформацією керівника ОВА Івана Федорова, у Запоріжжі функціонує транзитний центр, через який з початку 2026 року пройшли понад 7,5 тис. людей.

У таких центрах забезпечують комплексну підтримку евакуйованих, що включає грошову допомогу (10 800 грн на особу), гуманітарні та медичні послуги.

Програма перебування розрахована на період від кількох годин до трьох діб, протягом яких фахівці допомагають із документами та логістикою для подальшої дороги до безпечніших районів.

Допомога евакуйованим з прифронтових територій

Восени 2025 року в Україні запрацювала Державна інформаційна система, що об’єднує всі дані про евакуацію та допомогу людям, які виїжджають із тимчасово окупованих або прифронтових територій, повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Відповідальність за процес евакуації розподілена наступним чином:

Мінрозвитку здійснює загальну координацію через профільний Координаційний штаб;

Мінсоцполітики відповідає за реінтеграцію та супровід людей у громадах;

ДСНС забезпечує сповіщення та технічну частину евакуації;

місцева влада займається пунктами збору, реєстрацією, логістикою та розселенням людей;

Національна соціальна сервісна служба України координує роботу фахівців (психологів, юристів та медиків).

Ця система забезпечує чітке розмежування повноважень між суб’єктами евакуації та дозволяє доцільніше аналізувати запити громадян.

Як зазначила Свириденко, такий підхід дозволяє адаптувати допомогу в транзитних центрах і місцях проживання під конкретні запити переселенців, щоб забезпечити більш раціональну підтримку.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.