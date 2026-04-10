В 2026 году христиане восточного обряда будут отмечать Пасху 12 апреля. Накануне праздника тысячи верующих в Хмельницком планируют посетить храмы, чтобы принять участие в богослужениях и освятить пасхальные корзины и паски.

Хмельницкий: где освящать паски на Пасху 2026

Напомним, что на Пасху в Хмельницком сократили комендантский час. В церквях города службы будут проходить с учетом комендантского часа, который будет действовать с 00:00 до 03:00.

О том, где освящать паски в Хмельницком на Пасху, рассказал пресс-секретарь Хмельницкой епархии Православной церкви Украины Захарий Зализный в комментарии Суспільному. Также он уточнил, что графики богослужений и освящения составлены так, чтобы верующие могли безопасно спланировать свой визит в храмы.

Свято-Покровский кафедральный собор

В Свято-Покровском кафедральном соборе, расположенном на улице Владимирской, 113, пасхальные богослужения и освящение пасок начнутся еще 11 апреля. В Великую субботу с 16:00 до 21:00 здесь будет проводиться освящение пасхальных корзин, а в 23:30 начнется Пасхальная Полунощница.

Уже в ночь на 12 апреля, в полночь, состоится пасхальная Ранняя, Часы и Литургия, после которой освящение пасок продолжится. Утром же, в 06:00, запланирована поздняя праздничная Литургия, а освящение пасхальных корзин продлится с 07:30 до 12:00.

Храм всех Святых Земли украинской

В храме Всех Святых Земли Украинской по адресу улица Тернопольская, 24, освящение пасок в Великую субботу, 11 апреля, будет проходить с 15:00 до 19:00. В 23:30 здесь состоится обряд погребения Плащаницы.

В ночь на Пасху, 12 апреля, в 00:30 начнется пасхальная Утреня и Литургия, после чего с 04:30 до 09:00 верующие смогут освятить пасхальные корзины.

Свято-Георгиевский храм

Свято-Георгиевский храм, расположенный на улице Ивана Франко, 1/15, будет принимать верующих 11 апреля с 17:00 для освящения пасок. В сам день Пасхи, 12 апреля, в 06:00 здесь состоится пасхальная утреня и Литургия, после завершения которой освящение пасок продлится до 12:00.

Храм Святого Архистратига Божьего Михаила

В храме Святого Архистратига Божьего Михаила на улице Шухевича, 4А, освящение пасхальных корзинок для детей состоится 11 апреля с 15:30 до 18:00. Далее, после Полуношницы, освящение продолжится.

В день Пасхи, 12 апреля, в 05:00 начнется Литургия, после которой также будет проходить освящение пасок.

Храм Святого Пантелеймона Целителя

Храм Святого Пантелеймона Целителя на улице Ивана Мазепы, 26/1, в Великую субботу, 11 апреля, будет проводить освящение пасок с 19:30 до 22:00. В воскресенье, 12 апреля, в 06:00 здесь состоится Литургия, по завершении которой верующие смогут освятить пасхальные корзины.

Кафедральный собор Андрея Первозванного

В Кафедральном соборе Андрея Первозванного на улице Казацкой, 69, 11 апреля в 15:00 состоится освящение пасок для детей. В ночь на Пасху, 12 апреля, в полночь начнется пасхальная Литургия, после которой также пройдет освящение пасхальных корзин.

Свято-Успенский храм

Свято-Успенский храм на улице Каменецкой, 172, в Великую субботу будет принимать верующих на освящение пасок с 17:00 до 20:00. В день Пасхи, 12 апреля, в 05:30 здесь состоится праздничная Литургия, после которой в 08:30 начнется освящение пасхальных корзин.

