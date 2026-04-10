В условиях полномасштабной войны с Россией Украина уже пятый год живет по правилам военного положения, в частности с комендантским часом.

Пасха 2026 года, которая приходится на 12 апреля, не станет исключением, ведь в большинстве регионов страны ограничения остаются без изменений. В то же время отдельные области все же решили частично скорректировать режим в праздничную ночь.

Изменят ли комендантский час на Пасху и где возможны послабления, читайте в нашем материале.

Где изменят комендантский час на Пасху 2026 года в Украине

Единственными регионами, где на данный момент официально сообщили о сокращении комендантского часа на Пасху, стали Кировоградская и Хмельницкая области.

В Кировоградской области в пасхальную ночь будет действовать обновленный график. Как во время брифинга 7 апреля сообщил начальник управления стратегических коммуникаций Кировоградской ОГА Виталий Останний, комендантский час на Пасху 2026 года будет сокращен и продлится с 00:00 до 04:00.

Он пояснил, что соответствующие изменения предусмотрены распоряжением начальника ОГА Об особенностях празднования Пасхи в Кировоградской области в 2026 году. Документ определяет организационные меры для органов власти и призван обеспечить удобные условия для верующих в праздничный период.

В то же время чиновник напомнил, что с 1 ноября 2023 года стандартный режим комендантского часа в области действует с 23:00 до 05:00, тогда как ранее он был короче — с 00:00 до 04:00.

В Хмельницкой области также приняли решение об ослаблении ограничений. Об этом сообщил в Facebook глава ОГА Сергей Тюрин. Там сокращение комендантского часа на Пасху предусматривает его действие с 00:00 до 03:00.

Регионы, где не изменят продолжительность комендантского часа на Пасху 2026 года

В большинстве областей Украины режим комендантского часа останется без изменений. Это касается Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Николаевской, Одесской и Черниговской областей.

Комендантский час на Пасху: ограничения в прифронтовых регионах

В Донецкой области введен особый режим с учетом ситуации с безопасностью. Речь идет прежде всего о населенных пунктах вблизи линии фронта, в частности о Дружковке, где ранее фиксировались обстрелы гражданской инфраструктуры.

Здесь действуют расширенные ограничения, включая запрет массовых мероприятий и посещения кладбищ, а комендантский час на Пасху устанавливается в значительно более строгом формате — с 15:00 до 11:00 следующего дня.

В Херсонской области также введены дополнительные праздничные ограничения. Запрещено посещение храмов в прибрежных районах и кладбищ в поминальные дни, кроме похоронных процессий. Отдельно подчеркивается запрет массовых богослужений и освящения корзин под открытым небом возле храмов. Стандартный комендантский час здесь длится с 21:00 до 05:00.

Полиция на Пасху будет работать в усиленном режиме

Во время пасхальных праздников Национальная полиция Украины переходит на усиленное дежурство. Как сообщила пресс-секретарь Нацполиции Юлия Гирдвилис в комментарии Укринформу, главная задача правоохранителей — обеспечение общественного порядка и безопасности в местах массового скопления людей, прежде всего возле храмов, на улицах и автодорогах.

По ее словам, экипажи полиции будут максимально приближены к местам проведения богослужений. В случае необходимости возможно проведение превентивных мер, в частности выборочных поверхностных проверок — исключительно для недопущения провокаций и обеспечения безопасности граждан.

В полиции также отмечают, что в условиях военного положения риски остаются реальными независимо от праздников, поэтому граждан призывают реагировать на сигналы воздушной тревоги и соблюдать установленные ограничения.

Комендантский час на Пасху в Киеве: усиление патрулирования и проверки храмов

В Киеве во время пасхальных праздников комендантский час останется без изменений, а правоохранители будут работать в усиленном режиме. Об этом в эфире Киевского времени рассказала пресс-секретарь полиции Киева Анна Страшок, объяснив, как именно организуют меры безопасности в столице и будут ли разрешать людям находиться в храмах во время ночных богослужений.

По словам пресс-секретаря, комендантский час на Пасху в Киеве будет действовать в обычном режиме, а именно с 00:00 до 05:00, без каких-либо послаблений.

Она отметила, что полиция уже традиционно переходит на усиленный режим работы в праздничные дни. Для обеспечения порядка будут задействованы все доступные силы и ресурсы.

Основное внимание правоохранителей будет сосредоточено на местах массового скопления людей, прежде всего возле храмов и церквей, а также на прилегающих территориях.

В Киеве в этом году богослужения планируют проводить примерно в 160 храмах и церквях. Именно там и вблизи них будут дежурить полицейские и дополнительные силы безопасности.

Как подчеркнула пресс-секретарь, устанавливать металлоискатели на входах не планируют. Вместо этого правоохранители будут использовать ручные металлодетекторы для выборочных проверок при необходимости.

Перед началом служб также будет проводиться осмотр помещений храмов и территорий вокруг них. К этому будут привлекаться кинологи со служебными собаками, а в отдельных случаях — взрывотехники.

Полиция также будет проводить превентивные меры безопасности, в частности выборочную проверку документов и поверхностный осмотр вещей.

В полиции отмечают, что это стандартная практика для массовых мероприятий и направлена исключительно на предотвращение возможных провокаций.

— Это не проявление недоверия, а необходимый шаг для безопасности граждан, — пояснила пресс-секретарь.

Кроме полиции, к охране порядка присоединятся Нацгвардия, муниципальная стража, патрульные подразделения и курсанты профильных учебных заведений. Отдельно будет работать полиция диалога, которая будет реагировать на возможные конфликтные ситуации.

Можно ли находиться в храмах на Пасху во время комендантского часа в столице

Отдельно в столице разъяснили важный момент, касающийся ночных богослужений и комендантского часа в Пасху.

В полиции отметили, что граждане могут находиться внутри храмов во время действия комендантского часа. Если человек уже находится в церкви во время его начала, это не считается нарушением.

В то же время правоохранители советуют заранее планировать свой маршрут: либо прибыть до начала ограничений, либо оставаться в храме до их завершения.

— Мы проводили работу с настоятелями храмов по тому, чтобы они воздерживались от проведения ночных богослужений. В большинстве храмов служба будет проходить до вечера и на следующий день утром, но есть такие, где служба будет проходить в течение всей ночи. Если граждане планируют присоединиться к ней, им следует заранее узнать эту информацию и уже учитывать ее, — рассказала Анна Страшок.

Выход из церкви во время комендантского часа не будет автоматически трактоваться как нарушение, однако полиция призывает граждан соблюдать рекомендации по безопасности и избегать лишних передвижений в ночное время.

Правоохранители призывают граждан следить за сигналами воздушной тревоги, иметь при себе документы и с пониманием относиться к проверкам.

В полиции отмечают, что в условиях военного положения риски остаются высокими даже во время праздников, поэтому все меры направлены исключительно на безопасность людей и стабильность в столице.

