У 2026 році християни східного обряду відзначатимуть Великдень 12 квітня. Напередодні свята тисячі вірян у Хмельницькому планують відвідати храми, щоб взяти участь у богослужіннях та освятити великодні кошики й паски.

Нагадаємо, що на Великдень у Хмельницькому скоротили комендантську годину. У церквах міста служби відбуватимуться з урахуванням комендантської години, яка діятиме з 00:00 до 03:00.

Зараз дивляться

Про те, де святити паски у Хмельницькому на Великдень розповів речник Хмельницької єпархії Православної церкви України Захарій Залізний у коментарі Суспільному. Також він уточнив, що графіки богослужінь та освячення сформовані так, щоб віряни могли безпечно спланувати свій візит до храмів.

Свято-Покровський кафедральний собор

У Свято-Покровському кафедральному соборі, що розташований на вулиці Володимирській, 113, великодні богослужіння та освячення пасок розпочнуться ще 11 квітня. У Велику суботу з 16:00 до 21:00 тут проводитиметься освячення великодніх кошиків, а о 23:30 розпочнеться Пасхальна Полуношниця.

Уже в ніч на 12 квітня, опівночі, відбудеться пасхальна Рання, Часи і Літургія, після якої освячення пасок продовжиться. Вранці ж, о 06:00, запланована пізня святкова Літургія, а освячення великодніх кошиків триватиме з 07:30 до 12:00.

Храм всіх Святих Землі української

У храмі всіх Святих Землі української на вулиці Тернопільській, 24, освячення пасок у Велику суботу, 11 квітня, проходитиме з 15:00 до 19:00. О 23:30 тут відбудеться Чин поховання Плащаниці.

У ніч на Великдень, 12 квітня, о 00:30 розпочнеться пасхальна Рання та Літургія, після чого з 04:30 до 09:00 віряни зможуть освятити великодні кошики.

Свято-Георгіївський храм

Свято-Георгіївський храм, розташований на вулиці Івана Франка, 1/15, прийматиме вірян 11 квітня з 17:00 для освячення пасок. У сам Великдень, 12 квітня, о 06:00 тут відбудеться пасхальна утреня та Літургія, після завершення якої освячення пасок триватиме до 12:00.

Храм Святого Архистратига Божого Михаїла

У храмі Святого Архистратига Божого Михаїла на вулиці Шухевича, 4А, освячення великодніх кошиків для дітей відбудеться 11 квітня з 15:30 до 18:00. Далі, після Полуношниці, освячення продовжиться.

У день Великодня, 12 квітня, о 05:00 розпочнеться Літургія, після якої також проходитиме освячення пасок.

Храм Святого Пантелеймона Цілителя

Храм Святого Пантелеймона Цілителя на вулиці Івана Мазепи, 26/1, у Велику суботу, 11 квітня, проводитиме освячення пасок з 19:30 до 22:00. У неділю, 12 квітня, о 06:00 тут відбудеться Літургія, після завершення якої віряни зможуть освятити великодні кошики.

Кафедральний собор Андрія Первозванного

У Кафедральному соборі Андрія Первозванного на вулиці Козацькій, 69, 11 квітня о 15:00 відбудеться освячення пасок для дітей. У ніч на Великдень, 12 квітня, опівночі розпочнеться пасхальна Літургія, після якої також проходитиме освячення великодніх кошиків.

Свято-Успенський храм

Свято-Успенський храм на вулиці Кам’янецькій, 172, у Велику суботу прийматиме вірян на освячення пасок з 17:00 до 20:00. У день Великодня, 12 квітня, о 05:30 тут відбудеться святкова Літургія, після якої о 08:30 розпочнеться освячення великодніх кошиків.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.