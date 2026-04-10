В Украине в этом году планируют ввести новые контракты для военнослужащих ВСУ. Они предусматривают изменение уровня зарплаты в зависимости от должности и задач, которые выполняют военные.

Об этом сообщила глава правительства Юлия Свириденко.

Новые контракты для военных: что известно

По её словам, Министерство обороны проводит аудит системы денежного обеспечения военнослужащих и работает над новой моделью контрактной службы.

Сейчас смотрят

Она отметила, что правительство уже обсудило с министром обороны соответствующие контракты, которые планируют предложить.

— Опять же, я думаю, что публично мы через пару недель сможем выйти и обсудить с парламентариями, но как раз эти контракты и дадут возможность иметь дифференцированную заработную плату в зависимости от того, на какой должности и какую функцию выполняет тот или иной военнослужащий, — сказала Свириденко.

Напомним, система денежного обеспечения военных включает не только базовые выплаты по должности и званию, но и различные надбавки, компенсации и премии.

Они зависят от стажа службы, условий прохождения службы и характера выполняемых задач.

Одним из ключевых элементов является вознаграждение за участие в боевых действиях. Оно начисляется отдельно с учётом сложности и места выполнения задач. Оно предусматривает такие выплаты:

100 000 грн для военных, которые непосредственно принимают участие в боевых действиях на линии соприкосновения,

50 000 грн для командиров подразделений, которые руководят операциями на линии соприкосновения,

30 000 грн для военнослужащих, которые выполняют боевые задачи в районах боевых действий или обеспечивают работу ПВО.

Также предусмотрено единовременное вознаграждение в размере 70 000 грн за каждые 30 дней выполнения боевых задач непосредственно на линии соприкосновения или на территории противника.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.